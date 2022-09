Ξέφυγε ο Μεντβέντεφ: Πέταξε την ρακέτα του και έκανε άσεμνες χειρονομίες στην εξέδρα

Τα πράγματα δεν πήγαιναν καθόλου καλά για τον Ρώσο στην αναμέτρηση με τον Στάνισλας Βαβρίνκα και στις αρχές του 3ου set, είχε ένα εκρηκτικό ξέσπασμα προς το κοινό.

Ο Νο1 του ταμπλό στη Μετς, πέταξε τα ρακέτα του με δύναμη στο court, αποδοκιμάστηκε από τους φιλάθλους και… απάντησε πολύ άκομψα.

Έκανε νοήματα πως όσοι τον αποδοκιμάζουν είναι… μαϊμούδες, ενώ είχε τόσα νεύρα, που συνέχιζε το επεισόδιο, παρατείνοντας τη συνέχεια του αγώνα.

Δείτε παρακάτω το video:

Medvedev proceeds to make fun of the French crowd - by calling them monkeys (?) - after they boo him for throwing his racket…



If there’s one thing you don’t do towards a French crowd, it’s provoke them… pic.twitter.com/ZbrfchbbKF