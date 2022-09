Εκπληκτικός Βαβρίνκα απέκλεισε τον Μεντβέντεφ (vid)

Ο 37χρονος Ελβετός, πρώην Νο3 και νυν Νο284 τενίστας στην παγκόσμια κατάταξη της ΑΤΡ, επιβλήθηκε του Ρώσου και Νο1 του ταμπλό στη Μετς, με 6-4, 6-7(7), 6-3 και προκρίθηκε στα προημιτελικά του θεσμού.

Πολύ σπουδαία νίκη για τον Stan the Man, ο οποίος μόλις για 2η φορά φέτος, πέτυχε back to back νίκες. Το κατάφερε και στο Masters της Ρώμης, πριν επτά μήνες.

Στον πρώτο του προημιτελικό μετά από 1,5 χρόνο, ο Ελβετός θα αντιμετωπίσει τον Μίκαελ Ίμερ, που απέκλεισε νωρίτερα τον Γκρεγκόιρε Μπαρέρε, με 6-4, 6-3.

Στα προημιτελικά θα είναι και ο υπερασπιστής του τίτλου, Χούμπερτ Χούρκατζ, που κέρδισε τον Ντόμινικ Τιμ με 6-3, 6-4. Ο Hurkacz θα αντιμετωπίσει αύριο τον Άρτουρ Ρίντερκνε, που έβγαλε εκτός το Νο.5 του ταμπλό, Νικολόζ Μπασιλασβίλι, κερδίζοντάς τον με 7-6 (11), 6-3.

Stan The Man! 🇨🇭@stanwawrinka takes out Medvedev 6-4 6-7 6-3 in an epic encounter in Metz@MoselleOpen pic.twitter.com/SS5UCJpVcB