Laver Cup: Διπλό Φέντερερ με Ναδάλ και Τσιτσιπάς την 1η μέρα των αγώνων

Στα μονά θα αγωνιστεί μεταξύ άλλων ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα και που θα δείτε τους αγώνες του Laver Cup

Ξεκινάει αύριο το μεγαλύτερο τουρνουά επίδειξης τένις στον κόσμο, με μια μέρα γεμάτη με σπουδαίους αγώνες, για ποικίλους λόγους.

Η δράση θα ξεκινήσει στις 15:00 το μεσημέρι ώρα Ελλάδας, με την αναμέτρηση του Κάσπερ Ρουντ με τον Τζακ Σοκ. Θα ακολουθήσει ο αγώνας του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Diego Schwartzman, που θα αρχίσει γύρω στις 17:00 το απόγευμα.

Το βράδυ θα γίνουν οι δυο άλλοι αγώνες της ημέρας. Ο Άντι Μάρει θα αντιμετωπίσει τον Αλεξ ντε ΜΙνάρ στις 21:00 ώρα Ελλάδας, ενώ το μεγάλο ματς της ημέρας θα είναι αναμφίβολα το διπλό, αφού ο Roger Federer θα παίξει για τελευταία φορά σε επίσημο αγώνα τένις, μαζί με τον Ράφα Ναδάλ, αντιμετωπίζοντας τους Τζακ Σοκ και Φράνσις Τιαφό.

Όλοι οι αγώνες του Laver Cup θα μεταδοθούν από το Eurosport μέσω Nova στην Ελλάδα, καθώς και από το Eurosport Player διαδικτυακά.

Το πρόγραμμα της Δευτέρας (23/09):

O2 Arena:

15:00 Casper Ruud v. Jack Sock

17:00 Stefanos Tsitsipas v. Diego Schwartzman

21:00 Andy Murray v. Alex De Minaur

23:00 Federer/Nadal v. Sock/Tiafoe

Πηγή: tennisnews.gr

