Κοινή προπόνηση για Φέντερερ και Τσιτσιπά ενόψει Laver Cup

Με το Laver Cup να βρίσκεται προ των πυλών και τον Ρότζερ Φέντερερ να ετοιμάζεται να δώσει την τελευταία του παράσταση, προτού κρεμάσει τη ρακέτα του, ο «Βασιλιάς» βρέθηκε στον αγωνιστικό χώρο με τον συμπαίκτη του στην ευρωπαϊκή ομάδα, Στέφανο Τσιτσιπά και προπονήθηκαν από κοινού.

Το «παρών» έδωσε ένας ακόμα θρύλος του αθλήματος ο Μπιορν Μποργκ, όπως φαίνεται και από το βίντεο που έδωσαν στη δημοσιότητα οι διοργανωτές.

Roger Federer and Stefanos Tsitsipas take their first steps (and swings) back on the #LaverCup court ...



... with a little help from Bjorn Borg. pic.twitter.com/jp1a9VLsBG