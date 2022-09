«Τι σπουδαίος τελικός και από τους δύο!», έγραψε στο twitter, ενώ έκανε retweet την ανάρτηση του Tennis TV για την άνοδο του Κάρλος Αλκαράθ στο Νο.2 του κόσμου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πριν την έναρξη του US Open ήταν και εκείνος στη μάχη για την κορυφή.

What a great final from both!