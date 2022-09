Τα συγχαρητήρια του Ναδάλ στον Κάρλος

«Συγχαρητήρια για το πρώτο σου Grand Slam και για το νούμερο 1, που είναι το επιστέγασμα της πρώτης σου εξαιρετικής σεζόν, είμαι σίγουρος ότι θα έρθουν πολλές ακόμα!», έγραψε ο θρυλικός Ισπανός απευθυνόμενος στον συμπατριώτη του.

Είχε, όμως, και ένα μήνυμα για τον ηττημένο του τελικού, τον Κάσπερ Ρουντ, που είναι και μέλος της ακαδημίας του: «Έκανες μεγάλη προσπάθεια, είμαι περήφανος για σένα. Ατυχία σήμερα, αλλά τι φοβερό τουρνουά και σεζόν. Συνέχισε έτσι».

Felicidades @carlosalcaraz por tu primer Grand Slam y por el número 1 que es el colofón a tu primera gran temporada que estoy seguro serán muchas más! 👏🏻

Great effort @CasperRuud98 !very proud of you! Tough luck today but amazing tournament and season! Keep going!