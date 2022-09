Αλκαράθ: «Είναι κάτι που ονειρευόμουν από παιδί» (vids)

«Είναι ξεχωριστή μέρα για όλους, η σκέψη μου είναι μαζί σας», είπε αρχικά μιλώντας για την 11η Σεπτεμβρίου, μέρα πένθους για τη Νέα Υόρκη. «Είναι κάτι που ονειρευόμουν από τότε που ήμουν παιδί. Δούλεψα σκληρά γι' αυτό, είναι δύσκολο να μιλήσω, τα συναισθήματα είναι πολλά. Είναι κάτι πολύ ξεχωριστό για μένα».

Όταν ρωτήθηκε τι είχε στο μυαλό του την ώρα που ήταν δακρυσμένος στην καρέκλα του απάντησε: «Σκεφτόμουν τη μαμά μου και τον παππού μου, που δεν μπόρεσαν να είναι εδώ να παρακολουθήσουν τον τελικό». Δήλωσε, πάντως, «λίγο» κουρασμένος μετά τις συνολικά 23 ώρες και 40 λεπτά που πέρασε στο court της φετινής διοργάνωσης.

Λίγα λεπτά αργότερα, παρέλαβε και την επιταγή των 2.6 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ο Ρουντ από την πλευρά του ανέφερε: «Στέλνω τις προσευχές μου σε όσους έχασαν τη ζωή τους την 11η Σεπτεμβρίου, η καρδιά μου και σκέψη μου σε αυτούς που έχασαν κάποιους δικούς τους ανθρώπους. Δεν θα το ξεχάσουμε ποτέ. Τα πράγματα έχουν πάει πολύ καλά για μένα φέτος, ήταν ξεχωριστή μέρα και είναι ωραίο που θα είμαστε αύριο Νο.1 και Νο.2. Λυπάμαι που δεν είμαι Νο.1, αλλά δεν είναι άσχημο και το Νο.1. Θα κυνηγήσω τον πρώτο μου σλαμ τίτλο και το Νο.1».

Μίλησε, τέλος, για τη στήριξη από την οικογένειά του. «Χρωστάω τα πάντα στην οικογένειά μου. Δεν μπορώ να τους ευχαριστήσω αρκετά, είναι η αιτία που είμαι εδώ. Ελπίζω να συνεχίσουμε έτσι».

Αξίζει να σημειωθεί ότι τον αγώνα παρακολούθησαν σταρ από διάφορους χώρους, όπως οι Τζον Μπον Τζόβι, Μάθιου Πέρι, Αν Χάθαγουεϊ, Μανού Τζινόμπιλι.

