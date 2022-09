Στο 4-3 υπέρ του Κάρλος Αλκαράθ στο πρώτο σετ, ο διαιτητής δεν είδε ότι η μπάλα έσκασε δύο φορές πριν βγάλει την άμυνα ο 23χρονος Νορβηγός και πάρει τον πρώτο πόντο του γκέιμ.

Ο Κάσπερ, όμως, σε μια ένδειξη fair play, έδωσε τον πόντο στον 19χρονο Ισπανό και έγινε το 15-0.

Δείτε τη φάση…

A #USOpen title and World No. 1 on the line and @CasperRuud98 shows off some sportsmanship. pic.twitter.com/5NXRkx90uO