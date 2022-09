Δεν χάνει σε τελικό η Σβιόντεκ! (vids)

Η 21χρονη Πολωνή λύγισε με 6-2, 7-6(5) την 28χρονη Τυνήσια (Νο.5) σε 1 ώρα και 53 λεπτά και διεύρυνε το φοβερό ρεκόρ της σε τελικούς: μετά τον πρώτο χαμένο το 2019 στο Λουγκάνο, έχει δέκα νίκες σε ισάριθμα ματς τίτλου, χωρίς να έχει χάσει σετ! Για πρώτη φορά, ωστόσο, έχασε πάνω από πέντε γκέιμ.

Εκτός των άλλων, κατέκτησε τον έβδομο φετινό τίτλο της (Ντόχα, Indian Wells, Μαϊάμι, Στουτγκάρδη, Ρώμη, Roland Garros, US Open) και έγινε η πρώτη τενίστρια μετά τη Σερένα Γουίλιαμς το 2014 που κερδίζει επτά ή παραπάνω τρόπαια σε μια σεζόν! Και είναι μόλις 21 ετών...

Το ξεκίνημά της στον τελικό ήταν εντυπωσιακό και δεν άφησε την Ονς να πάρει ούτε ανάσα! Κέρδισε τα τρία πρώτα γκέιμ χωρίς να χάσει πόντο, την ώρα που η Ζαμπέρ έψαχνε απεγνωσμένα να βρει τρόπο να τη σταματήσει. Όταν άρχισε να πατάει λίγο καλύτερα στα πόδια της, πάντως, μπόρεσε να «ζωντανέψει» προς στιγμήν (3-2), αλλά η Ίγκα σημείωσε ένα ακόμα μπρέικ και πήρε το προβάδισμα με 4-2.

Χωρίς βοήθεια από το σερβίς της, η Τυνήσια «παραδόθηκε» στο όγδοο γκέιμ και ήταν φανερό ότι θα έπρεπε να αλλάξουν πολλά για να ξαναμπεί στο ματς.

Το ξεκίνημα, όμως, του δεύτερου σετ δεν έδειξε κάτι τέτοιο, αφού η Σβιόντεκ συνέχισε στους ίδιους ρυθμούς και πέρασε μπροστά με 2-0, ενώ είχε και τρεις ευκαιρίες να σημειώσει και δεύτερο μπρέικ στο 3-0, με το οποίο ουσιαστικά θα καθάριζε και το ματς.

Φάνηκε, ωστόσο, να επηρεάζεται κάπως από την ατμόσφαιρα και τη φασαρία του Arthur Ashe και στο αμέσως επόμενο γκέιμ, έχασε το σερβίς της (3-2). Ξαναπήρε το προβάδισμα στο έκτο γκέιμ (4-2), αλλά η Ζαμπέρ συνέχιζε να πιέζει, έχοντας και τον κόσμο στο πλευρό της, με αποτέλεσμα να πετύχει ένα ακόμα μπρέικ (4-3) και να φέρει το σετ σε ισορροπία.

Είχε, μάλιστα, και τρεις ευκαιρίες να πετύχει μπρέικ που θα της έδινε το δικαίωμα να σερβίρει για το σετ στο 4-4, όμως είχε τρία άστοχα χτυπήματα και η Ίγκα έμεινε όρθια (5-4). Η Πολωνή έχασε και ματς πόιντ στο 6-5, για να καταλήξουμε στο τάι μπρέικ όπου κρίθηκαν τα πάντα.

Τα μίνι μπρέικ έπεσαν βροχή, με το προβάδισμα να αλλάζει συνέχεια χέρια και την Ίγκα τελικά να έχει ματς πόιντ στο 6-5, το οποίο εκμεταλλεύτηκε με το αβίαστο λάθος της Ζαμπέρ με το forehand. Είναι ο δεύτερος φετινός major τίτλος της μετά το Roland Garros και η αλήθεια είναι ότι σε αυτό το τουρνουά δεν φαινόταν «αχτύπητη» όπως στο Παρίσι...

H Ζαμπέρ, από την άλλη, έχασε τον δεύτερο διαδοχικό τελικό της σε Grand Slam (είχε διεκδικήσει τον τίτλο και στο Wimbledon), όμως θα ανεβεί τη Δευτέρα (12/9) στο Νο.2 του κόσμου. Μια εξαιρετική χρονιά, χωρίς αμφιβολία.

«Δεν περίμενα πολλά, η περίοδος πριν από το τουρνουά ήταν δύσκολη, είναι δύσκολο να επιστρέφεις μετά από κατάκτηση σλαμ», είπε η Σβιόντεκ στην τελετή απονομή. «Αυτό το τουρνουά ήταν δύσκολο, είναι δυνατό, τρελό! Ονς, ήταν ένα καταπληκτικό τουρνουά για σένα, καταπληκτική σεζόν, θα παίξουμε κι άλλα ματς και θα κερδίσεις σίγουρα».

Η Ζαμπέρ, από την πλευρά της, είπε τα εξής: «Ευχαριστώ τον κόσμο για την υποστήριξη, προσπάθησα αλλά άξιζε τη νίκη η ϊγκα. Δεν τη συμπαθώ τώρα και πολύ, αλλά εντάξει! Ήταν δύο φοβερές εβδομάδες μετά την επιτυχία στο Wimbledon, θα δουlέψουμε και πιστεύω ότι θα πάρουμε τον τίτλο σύντομα».

