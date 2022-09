Αλκαράθ: «Ακόμα μακριά το Νο.1, θα τα δώσω όλα» (vids)

Ο Ισπανός δήλωσε αναφορικά με τους στόχους του στην on-court συνέντευξη μετά την πρόκριση στον τελικό: «Μπορώ να ανεβώ στο Νο.1 της παγκόσμιας κατάταξης, αλλά την ίδια στιγμή είναι ακόμα πολύ μακριά».

«Πρέπει να κερδίσω έναν παίκτη που παίζει απίστευτα. Του αξίζει να είναι στον τελικό, είχε παίξει και στον τελικό ενός άλλου Grand Slam, στο Roland Garros, ενώ για μένα θα είναι η πρώτη φορά. Θα τα δώσω όλα και πρέπει να διαχειριστώ τη νευρικότητα του να είσαι σε έναν τελικό σε Grand Slam. Προφανώς όμως είμαι πολύ χαρούμενος, θέλω να απολαύσω τη στιγμή και θα δούμε τι θα συμβεί».



Τέλος, ο αναφερόμενος στο γεγονός ότι έχει παίξει 3 παιχνίδια στη σειρά στα 5 σετ, ευχαρίστησε τον κόσμο στα ισπανικά, λέγοντας πως δε θα τα κατάφερνε χωρίς εκείνον και αφιέρωσε τον τελικό και σ' αυτούς.

«Πολύς κόσμος ήρθε από την Ισπανία και απ' όλο τον πλανήτη για να είναι εδώ μαζί μου, σε μια πολύ ξεχωριστή στιγμή για μένα. Είναι απίθανο, έπαιξα 3 παιχνίδια των 5 σετ, πολύ μεγάλα, πολύ απαιτητικά. Η αλήθεια είναι πως έπαιρνα δύναμη από εσάς, σε κάθε πόντο, σε κάθε μπάλα. Αυτός ο τελικός είναι τόσο για την οικογένειά μου, την ομάδα μου και εμένα, όσο και για όλους εσάς, σας ευχαριστώ πολύ!»

No. 1 is in @carlosalcaraz 's sights... pic.twitter.com/35acVbSDud

In his native tongue 🇪🇸



Your English is great, @carlosalcaraz, but let's hear from you in Spanish. pic.twitter.com/jt8S33pcBw