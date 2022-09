Ρουντ-Αλκαράθ για κούπα και Νο.1 στη Νέα Υόρκη! (vids)

Το είπε και ο ίδιος ο Κάσπερ Ρουντ ότι αυτό θα ήταν το πιο δίκαιο: ο Κάρλος Αλκαράθ σταμάτησε την εκπληκτική πορεία του Φράνσις Τιάφοου στη Νέα Υόρκη και θα μονομαχήσει στον τελικό του US Open με τον 23χρονο Νορβηγό για το τρόπαιο και την κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης! ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ: Βίκυ Γεωργάτου.

Δεν χρειάζεται να ανησυχείτε για την κατάσταση του νεαρού Ισπανού μετά τα συνεχόμενα βραδινά ματς με Μάριν Τσίλιτς και Γιάνικ Σίνερ. Ο Κάρλος είναι καλά! Και μετά από ένα ακόμα... τετραωράκι (4.19, για την ακρίβεια) υπέταξε με 6-7(6), 6-3, 6-1, 6-7(5), 6-3 τον 24χρονο Αμερικανό για να κλείσει θέση στον πρώτο του major τελικό.

Είναι ο νεαρότερος φιναλίστ σε Grand Slam μετά τον Ράφα Ναδάλ του 2005 και ο νεαρότερος φιναλίστ στο US Open μετά τον Πιτ Σάμπρας το 1990. Αν καταφέρει να κατακτήσει τον τίτλο, τότε θα γίνει ο νεαρότερος Νο.1 στην ιστορία!

Ο Τιάφοου ήταν συγκινητικός, πάλεψε ως το τέλος, αλλά ο Καρλίτος είναι... θηρίο και δεν καταλαβαίνει τίποτα! Παρότι δεν εκμεταλλεύτηκε το ματς πόιντ του στο τέταρτο σετ και είδε τον Φράνσις να φέρνει το παιχνίδι στα ίσα, δεν πτοήθηκε, ξαναβρήκε την αυτοκυριαρχία του και σφράγισε το εισιτήριο για τον τελικό (11/9, 23.00).

Μια σπουδαία στιγμή τόσο για τον Αλκαράθ, όσο και για τον Ρουντ που έφτασαν δικαίως στο σημείο να παλεύουν για ένα από τα μεγαλύτερα τρόπαια στον κόσμο, αλλά και για το μεγαλύτερο όνειρό τους: την κατάκτηση της κορυφής!

Το Arthur Ashe, πάντως, πήρε φωτιά όταν ο Τιάφοου έκανε το 7/7 στα τάι μπρέικ του στη Νέα Υόρκη, εκμεταλλευόμενος το πέμπτο σετ πόιντ και κάνοντας το 0-1. Παραδόξως, το σετ έκλεισε με διπλό λάθος του συνήθως ψύχραιμου Αλκαράθ στο 6-7!

Ο 19χρονος τενίστας, όμως, δεν έχασε την αυτοπεποίθησή του και κατάφερε να πετύχει το πρώτο μπρέικ πόιντ του αγώνα μετά από 1 ώρα και 32 λεπτά μάχης, για να προηγηθεί με 4-2. Έχασε δύο σετ πόιντ στο 5-2, αλλά κατάφερε να «γράψει» το 1-1 στο επόμενο γκέιμ, αν χρειάστηκε να σβήσει μπρέικ πόιντ του Αμερικανού.

Ο Κάρλος μπήκε δυνατά και στο τρίτο σετ, χάνοντας μόλις έναν πόντο στα τρία πρώτα γκέιμ, την ώρα που το (έτσι κι αλλιώς αναποτελεσματικό) πρώτο σερβίς του Τιάφοου γινόταν ολοένα και πιο προβληματικό. Το 2-1, λοιπόν, έγινε με αρκετή ευκολία από τον Αλκαράθ και όλα έδειχναν ότι θα έφτανε και στη νίκη, ειδικά όταν προηγήθηκε και με 2-0 στο τέταρτο.

Ο Τιάφοου, ωστόσο, σα να γύρισε τον διακόπτη, καταφέρνοντας να πάρει πίσω το μπρέικ (2-1) και να βρει απάντηση λίγο αργότερα όταν ο νεαρός τενίστας έσπασε ξανά το σερβίς του (3-2). Παρά την πίεση από Τιάφοου και κοινό, ο Αλκαράθ βρέθηκε με ματς πόιντ στο 6-5, ωστόσο ο Αμερικανός έβγαλε ένα απίστευτο drop shot και μπόρεσε να μείνει «ζωντανός». Τα πάντα κρίθηκαν, λοιπόν, στο τάι μπρέικ, το οποίο κέρδισε για άλλη μια φορά ο Τιάφοου, χάρη στο αβίαστο του Κάρλος μετά την εξαιρετική επιστροφή του.

Ο Αλκαράθ, όμως, δεν πτοήθηκε. Πέτυχε το μπρέικ στο πρώτο γκέιμ του πέμπτου και παρόλο που έχασε ξανά το προβάδισμα (2-2), έσπασε πάλι το σερβίς του αντιπάλου του. Και αυτή τη φορά δεν άφησε την ευκαιρία να πάει χαμένη: κράτησε το σερβίς του μέχρι το τέλος και «έσπασε» ξανά τον Τιάφοου, όταν εκείνος σέρβιρε στο 5-3.

Στο head to head με τον Ρουντ, ο Κάρλος προηγείται με 2-0 και δεν έχει χάσει ούτε σετ! Ακόμα και αν ηττηθεί στον τελικό θα κάνει σημαντικό άλμα στην κατάταξη, καθώς θα βρεθεί από το Νο.4 στο Νο.2 για πρώτη φορά στην καριέρα του.

Και ο Τιάφοου, πάντως, θα σημειώσει career high, αφού θα σκαρφαλώσει από το Νο.26 στο Νο.19. Ήταν ένα καταπληκτικό τουρνουά από τον Αμερικανό, που μίλησε συγκινημένος on court μετά τη λήξη του αγώνα και «υποσχέθηκε» ότι θα επιστρέψει και θα κατακτήσει κάποια στιγμή το τρόπαιο...

Αξίζει να σημειωθεί ότι umpire του αγώνα ήταν η Εύα Ασδεράκη.

greatest lob of all-time? pic.twitter.com/VKgWAG9eRI — US Open Tennis (@usopen) September 10, 2022

Carlos Alcaraz can win a point from anywhere. pic.twitter.com/9mCH1jc0iQ — US Open Tennis (@usopen) September 10, 2022

MATCH POINT SAVE 🪄 pic.twitter.com/ebMy5KxzgI — US Open Tennis (@usopen) September 10, 2022