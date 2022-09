Οι δύο παίκτες έπαιξαν ένα ράλι 55 χτυπημάτων (!) και νικητής βγήκε ο 23χρονος Νορβηγός, που κέρδισε και το σετ!

Θαυμάστε τους...

Just your basic 55-shot rally to clinch the first set.#USOpen pic.twitter.com/sVwr7rYXj7