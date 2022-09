Στον τελικό με το βλέμμα στο Νο.1 ο Ρουντ! (vids)

Εξαιρετικός για άλλη μια φορά ο 23χρονος Νορβηγός (Νο.7), επικράτησε του 26χρονου Ρώσου (Νο.31) με 6-7(5), 6-2, 5-7, 6-2 σε 3 ώρες και θα διεκδικήσει την Κυριακή (11/9, 23.00) τον πρώτο Grand Slam τίτλο του στο US Open.

Ο αντίπαλός του θα προκύψει από το ματς του Κάρλος Αλκαράθ με τον Φράνσις Τιάφοου και αν ηττηθεί ο 19χρονος Ισπανός, τότε ο Κάσπερ θα ανεβεί στο Νο.1 του κόσμου.

Αν ο Καρλίτος περάσει στον τελικό, τότε εκεί θα παιχτεί και η κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης! Το σίγουρο είναι ότι γίνεται να είναι Νο.1 ο Ράφα Ναδάλ, που πριν το τουρνουά κρατούσε την τύχη στα χέρια του.

Και οι δύο τενίστες, πάντως, ξεκίνησαν σήμερα νευρικά το παιχνίδι και έγινε διπλή ανταλλαγή μπρέικ, για να οδηγηθούν τελικά στο τάι μπρέικ. Εκεί ο Ρουντ έδειξε την ποιότητά του και τελικά εκμεταλλεύτηκε το τρίτο σετ πόιντ του για να «γράψει» το 1-0. Το έκανε, μάλιστα, μετά από ένα ράλι 55 χτυπημάτων!

Στο δεύτερο σετ ο Κάσπερ ήταν ακόμα καλύτερος! Δεν έχασε ούτε πόντο στο σερβίς του και υπέπεσε σε μόλις δύο αβίαστα λάθη, για να φτάσει στο 2-0 μετά από μόνο 33 λεπτά.

Στο τρίτο σετ, ωστόσο, ο Νο.7 τενίστας στον κόσμο δεν είχε και τόσο εύκολο δρόμο. Όταν βρέθηκε, μάλιστα, να σερβίρει υπό πίεση στο 5-6, λύγισε και έδωσε την ευκαιρία στον Χατσάνοφ να ξαναπιστέψει στη νίκη!

Όχι, όμως, για πολύ, αφού ο Κάσπερ μπήκε πολύ δυνατά στο τέταρτο σε και παρότι δεν εκμεταλλεύτηκε την πρώτη του ευκαιρία για μπρέικ, ο στόχος επιτεύχθηκε στο τρίτο γκέιμ (2-1) με ένα απίθανο forehand εν κινήσει και όλα έγιναν πιο απλά στη συνέχεια. Με νέο μπρέικ πέρασε μπροστά με 4-1 και πλέον δεν υπήρχε γυρισμός...

Ο Ρουντ είναι ο πρώτος φιναλίστ του US Open και θα προσπαθήσει να σηκώσει την πιο βαριά κούπα του... Στο Roland Garros πριν από μερικούς μήνες είχε απέναντί του το είδωλό του, τον βασιλιά του χώματος Ράφα Ναδάλ, και ήταν ίσως λογικό να κατεβεί στον αγώνα γεμάτος άγχος.

Τώρα, όποιος και είναι ο αντίπαλός του, ξέρει ότι είναι η μεγάλη ευκαιρία του να σημειώσει τη μεγαλύτερη επιτυχία της καριέρας του... Μέχρι τώρα έχει κατακτήσει εννέα τίτλους, όλους σε τουρνουά της κατηγορίας ATP 250.

Casper Ruud completes the road to the #USOpen final. See you Sunday, @CasperRuud98 . pic.twitter.com/GWd8LbHMuk

Point of the match! 🔥



And @CasperRuud98 gets a break in the fourth set as a result. pic.twitter.com/F8l04c3FOQ