Μεγάλη ανατροπή και τρίτος major τελικός για Σβιόντεκ! (vids)

Παρότι έχασε το πρώτο σετ και έμεινε πίσω με 2-4 στο τρίτο, η κορυφαία τενίστρια στον κόσμο βρήκε τον δρόμο προς τη νίκη και είναι έτοιμη να κάνει το 3/3 σε major τελικούς (Παρίσι 2020, 2022)!

Επικράτησε της 24χρονης Λευκορωσίδας με 3-6, 6-1, 6-4 σε ένα πολύ υψηλού επιπέδου ματς διάρκειας 2 ωρών και 11 λεπτών, για να κλείσει το πολύ μεγάλο ραντεβού με την Ονς Ζαμπέρ στον τελικό του Σαββάτου (10/9, 23.00).

Η 21χρονη Πολωνή φάνηκε για μια ακόμα φορά «ευάλωτη», όμως έδειξε και πάλι το πνεύμα νικήτριας που διαθέτει, ανεβάζοντας ταχύτητα την πιο κατάλληλη στιγμή.

Η Σαμπαλένκα έσπασε συνολικά τρεις φορές το σερβίς της στο πρώτο σετ και προηγήθηκε με 0-1, όμως η Ίγκα επέστρεψε δυνατά μετά το toilet break και έφερε το ματς στα ίσα χάνοντας μόνο ένα γκέιμ.

Παρότι είχε το μομέντουμ με την έναρξη του καθοριστικού σετ, η Σαμπαλένκα ήταν αυτή που σημείωσε πρώτη μπρέικ στο εναρκτήριο γκέιμ και έγινε ξανά φαβορί για τη νίκη.

Αν και η Σβιόντεκ πήρε πίσω το μπρέικ και ισοφάρισε σε 2-2, η Νο.6 τενίστρια στον κόσμο πήρε εκ νέου το προβάδισμα (2-3) και βρέθηκε στη συνέχεια δύο γκέιμ μακριά από τον πρώτο της τελικό (2-4).

Τότε, ωστόσο, έκανε την τελική της αντεπίθεση η Ίγκα και πήρε για πρώτη φορά κεφάλι στο σκορ με 5-4. Σε αυτό ακριβώς το σημείο έβαλε ακόμα μεγαλύτερη πίεση στη Σαμπαλένκα και εκείνη λύγισε όταν σέρβιρε για να μείνει στο σετ.

Η Ίγκα, λοιπόν, πέρασε στον δεύτερο φετινό της τελικό Grand Slam και φιλοδοξεί να διατηρήσει το σχεδόν τέλειο ρεκόρ της σε ματς τίτλου: σε δέκα αγώνες έχει εννιά νίκες, έχοντας χάσει μόνο τον πρώτο τελικό της καριέρας της στο Λουγκάνο!

Κόντρα στη Ζαμπέρ έχει δύο νίκες σε τέσσερις αγώνες και συνάντησε την Τυνήσια φέτος τον Μάιο στον τελικό της Ρώμης, όπου πήρε άνετη νίκη στα δύο σετ.

