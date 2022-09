Ματσάρα πέντε ωρών και πρώτος major ημιτελικός για Αλκαράθ! (vids)

Σε ένα από τα πιο συναρπαστικά παιχνίδια στην ιστορία του αθλήματος, ο Κάρλος πήρε τη νίκη με 6-3, 6-7(7), 6-7(0), 7-5, 6-3 και θα μονομαχήσει με τον Φράνσις Τιάφοου στα ημιτελικά της διοργάνωσης. Είναι ο νεαρότερος ημιφιναλίστ σε σλαμ μετά τον Ράφα Ναδάλ το 2005 στο Roland Garros και ο νεαρότερος ημιφιναλίστ στη Νέα Υόρκη μετά τον Πιτ Σάμπρας το 1990!

Εκτός των άλλων, ο αγώνας τελείωσε στις 3 παρά 10 τα ξημερώματα τοπική ώρα και έσπασε το προηγούμενο ρεκόρ των 2.26! Eίναι, πάντως, βάρβαρο για τους παίκτες να τελειώνει ματς τέτοια ώρα...

Παρόλα αυτά, οι δύο νεαροί τενίστες τα έδωσαν όλα στο court του Arthur Ashe Stadium μέχρι το τέλος και υπήρχαν πραγματικά στιγμές που ένιωθες ότι έβλεπες τον αγώνα σε γρήγορη κίνηση! Και οι δύο είχαν τις ευκαιρίες τους, αλλά αυτός που είχε τη μεγαλύτερη ήταν ο Σίνερ, που έχασε ματς πόιντ όταν σέρβιρε στο 4-5 του τέταρτου σετ.

Το βέβαιο είναι ότι αυτοί οι δύο τενίστες θα μονοπωλήσουν το ενδιαφέρον μας τα επόμενα χρόνια και αυτό δεν μας χαλάει καθόλου!

Ο νεαρός Ισπανός όχι μόνο πήρε το πρώτο σετ κόντρα σε έναν flat Σίνερ, αλλά βρέθηκε να προηγείται με 0-40 στο 6-5 του δεύτερου. Ο Ιταλός, όμως, κατάφερε να σβήσει συνολικά τέσσερα σετ πόιντ στο σημείο αυτό και μετά από ένα φανταστικό τάι μπρέικ, όπου έσωσε άλλο ένα, έφερε το ματς στα ίσα κλείνοντας το σετ με μια φοβερή επιστροφή με το backhand. Ήταν ένα απίθανο σετ!

Ο Αλκαράθ είχε τις ευκαιρίες του και στο τρίτο σετ, καθώς σημείωσε πρώτος μπρέικ (3-2) και δέχτηκε την ισοφάριση (4-4), ενώ με νέο μπρέικ πήρε τις μπάλες να σερβίρει στο 6-5. Ο Σίνερ, ωστόσο, έμεινε όρθιος και τον ισοπέδωσε στο τάι μπρέικ, «γράφοντας» το 1-2.

Και το τέταρτο σετ, ωστόσο, ήταν δραματικό, με τον Σίνερ να προηγείται δύο φορές με μπρέικ, να έχει και ματς πόιντ στο 4-5, αλλά να μην μπορεί να κλείσει τον αγώνα, όντας πολύ νευρικός στο συγκεκριμένο γκέιμ. Ο αλύγιστος Κάρλος, λοιπόν, πήρε συνολικά τέσσερα γκέιμ στη σειρά έστειλε το ματς σε πέμπτο σετ, λίγο πριν τις 2 τα ξημερώματα στη Νέα Υόρκη!

Αν και ξεκίνησε καλύτερα το καθοριστικό σετ ο Αλκαράθ, ο Σίνερ ήταν αυτός που πέτυχε το μπρέικ στο πέμπτο γκέιμ, αλλά δεν εδραίωσε στη συνέχεια το προβάδισμά του, καθώς ο Καρλίτος είχε την άμεση απάντηση (3-3). Και οι δυο παίκτες, πλέον, έδειχναν πολύ «σφιχτοί».

Τελικά, ο Αλκαράθ πέτυχε το πιο καθοριστικό μπρέικ του αγώνα και βρέθηκε με τις μπάλες στα χέρια στο 5-3. Κατάφερε να κλείσει τον αγώνα παρά το 30-30 και θα παίξει στον μεγαλύτερο ημιτελικό της ζωής του!

Αν πάει στον τελικό και εκεί είναι ο Χατσάνοφ και όχι ο Ρουντ, τότε θα ανεβεί και στο Νο.1 του κόσμου (στην αντίστροφη περίπτωση γίνεται Νο.1 ο Ρουντ). Αλλιώς, θα μονομαχήσει με τον Νορβηγό για το κούπα και κορυφή!

Οι ημιτελικοί θα γίνουν το βράδυ της Παρασκευής (9/9), στις 22.00 ώρα Ελλάδας.

