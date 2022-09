Το τρελό χτύπημα του Αλκαράθ πίσω από την πλάτη! (vid)

Ο 21χρονος Ιταλός έσβησε συνολικά πέντε σετ πόιντ του 18χρονου Ισπανού και έφερε το ματς στα ίσα μετά από ένα φανταστικό τάι μπρέικ, όμως ο Καρλίτος ήταν αυτός που ξεσήκωσε το κοινό του Arther Ashe.

Κέρδισε, βλέπετε, έναν πόντο με ένα χτύπημα που έκανε πίσω από την πλάτη, προλαβαίνοντας, μάλιστα, να βγάλει στη συνέχεια ένα απίθανο πέρασμα στην άμυνα που έβγαλε ο Σίνερ. Ακόμα και ο συνήθως ψύχραιμος Χουάν Κάρλος Φερέρο κούνησε με απορία το κεφάλι του!

Να δούμε τελικά ποιος από τους δύο πιτσιρικάδες θα καταφέρει να φτάσει στη νίκη, σε ένα ακόμα ματς που θα ολοκληρωθεί τα ξημερώματα...

Δείτε την τρελή φάση!

ALCARAZ BEHIND THE BACK WHAT?!!?!?! pic.twitter.com/ylewLwrqxu