Φουλ για το τρίτο major της η Σβιόντεκ (vid)

Με σκαμπανεβάσματα στην απόδοσή της η κορυφαία τενίστρια στον κόσμο, επικράτησε της 28χρονης Αμερικανίδας (Νο.8) με 6-3, 7-6(4) σε 1 ώρα και 53 λεπτά και θα αναμετρηθεί με την Αρίνα Σαμπαλένκα, στον δρόμο προς τον τρίτο Grand Slam τίτλο της.

Ουδείς θα μπορούσε να προβλέψει τι θα συνέβαινε σε αυτό το ματς, όταν η 21χρονη Πολωνή κατέκτησε το πρώτο σετ και σημείωσε μπρέικ μόλις στο πρώτο γκέιμ του δεύτερου... Η Πεγκούλα είχε την άμεση απάντηση, όπως απαντήσεις είχε και στο 2-1, στο 4-3, στο 5-4 και στο 6-5! Συνολικά, δηλαδή, σημειώθηκαν δέκα μπρέικ, για να καταλήξουμε στο τάι μπρέικ...

Ούτε εκεί, όμως, οι δύο τενίστριες μπορούσαν να κρατήσουν το σερβίς τους! Μετά τη διπλή ανταλλαγή μίνι μπρέικ στο ξεκίνημα, η Σβιόντεκ πέρασε μπροστά με 4-2, όμως δεν κατάφερε να διευρύνει το προβάδισμα, καθώς η Πεγκούλα σημείωσε νέο μίνι μπρέικ (4-3).

Το 5-3 που έγινε, ωστόσο, αμέσως μετά αποδείχτηκε καθοριστικό, καθώς παρότι η Αμερικανίδα μείωσε σε 5-4, η Ίγκα εκμεταλλεύτηκε (επιτέλους) το σερβίς της στη συνέχεια και έκλεισε τον αγώνα.

Η Σβιόντεκ, λοιπόν, είναι δύο βήματα μακριά από τον τρίτο major τίτλο της και είναι σίγουρα το μεγάλο φαβορί της διοργάνωσης. Κόντρα στη Σαμπαλένκα, μάλιστα, έχει πετύχει τρεις (σερί) νίκες σε τέσσερις αγώνες και όλες έχουν σημειωθεί τη φετινή σεζόν. To φετινό ρεκόρ της στα σλαμ είναι 19-2!

Οι ημιτελικοί των γυναικών θα διεξαχθούν τα ξημερώματα της Παρασκευής (9/9), με το πρόγραμμα να ανοίγει στις 02.00 η αναμέτρηση της Καρολίν Γκαρσιά με την Ονς Ζαμπέρ και να ακολουθεί το ματς της Σβιόντεκ με την Σαμπαλένκα. Οι ημιτελικοί των ανδρών θα ξεκινήσουν την Παρασκευή στις 22.00 ώρα Ελλάδας.

IGA SWIATEK IS INTO THE SEMIS pic.twitter.com/0ylzbW3bgT