Συνεχίζεται το όνειρο για Τιάφοου! (vids)

Εντυπωσιακός ο τενίστας από το Μέριλαντ (Νο.26), επικράτησε του 24χρονου Ρώσου (Νο.11) με 7-6(3), 7-6(0), 6-4 και θα παίξει την Παρασκευή (9/9) κόντρα σε έναν εκ των Γιάνικ Σίνερ, Κάρλος Αλκαράθ για μια θέση στον τελικό της διοργάνωσης. Το βέβαιο είναι ότι έχει ένα επιπλέον και πολύ ισχυρό όπλο στα χέρια του: το θερμό κοινό του Arthur Ashe, που κάνει πολύ δύσκολη τη ζωή των αντιπάλων του!

Αυτόν τον... έξτρα αντίπαλο αντιμετώπισε και ο Ρούμπλεφ, που «λύγισε» στα δύο τάι μπρέικ (ειδικά στο δεύτερο ο Τιάφοου ήταν καταπληκτικός) και στη συνέχεια έχασε το σερβίς του για πρώτη φορά (4-3) στον αγώνα και «παραδόθηκε» στον εμπνευσμένο Αμερικανό.

Είναι, μάλιστα, ο πρώτος μαύρος Αμερικανός που φτάνει στα ημιτελικά μετά τον Άρθουρ Ας το 1972!

Ο Τιάφοου, φυσικά, έχει κάθε λόγο να ονειρεύεται ακόμα και τον τίτλο, ενώ ο Ρούμπλεφ δεν έχει καταφέρει να πάει ποτέ πέρα από τα προημιτελικά σε Grand Slam. Έχει έξι ήττες σε ισάριθμα ματς οκτάδας!

Εκτός των άλλων, ο Φράνσις θα κάνει την πρώτη του είσοδο στο Top 20 του κόσμου και αν καταφέρει να σηκώσει το τρόπαιο, τότε θα χτυπήσει και την πόρτα του Top 10!

Όλα αυτά από ένα παιδί μεταναστών από τη Σιέρα Λέονε, το οποίο βρέθηκε τυχαία στα γήπεδα του τένις και έψαχνε απλά μια καλύτερη ζωή...

Ο πατέρας του ήταν συντηρητής σε tennis club και του είχε παραχωρηθεί εκεί ένα πολύ μικρό δωμάτιο, όπου έμενε με τον Φράνσις και τον δίδυμο αδερφό του όταν η σύζυγός του έκανε δύο δουλειές ως νοσοκόμα και δούλευε μέρα-νύχτα. Επόμενο ήταν να τον «μαγέψει» το κίτρινο μπαλάκι...

Ένας τενίστας που πραγματικά αγαπάει το άθλημα και είναι ευγνώμων για όσα του έχει προσφέρει...

