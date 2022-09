Δεύτερος σερί ημιτελικός στη Νέα Υόρκη για Σαμπαλένκα (vids)

Καλύτερη σε όλη τη διάρκεια του αγώνα η 24χρονη Λευκορωσίδα (Νο.6), λύγισε τη φιναλίστ του 2016 με 6-1, 7-6(4) και θα παίξει στα ημιτελικά της διοργάνωσης για δεύτερη σερί χρονιά. Εκεί θα περιμένει τη νικήτρια του αγώνα ανάμεσα στην Ίγκα Σβιόντεκ και την Τζέσικα Πεγκούλα.

Η Σαμπαλένκα ήταν ισοπεδωτική στο πρώτο σετ, όμως στο δεύτερο βρήκε αντίσταση από την 30χρονη Τσέχα (Νο.22) και χρειάστηκε να κάνει ένα πολύ καλό τάι μπρέικ για να πάρει τη νίκη σε 82 λεπτά. Θα μπορούσε, πάντως, να είχε κλείσει πιο εύκολα το ματς, αν εκμεταλλευόταν το μπρέικ πόιντ που είχε στο 4-3.

Η άλλοτε Νο.2 τενίστρια στο κόσμο έχει φτάσει συνολικά σε δύο major ημιτελικούς (Wimbledon, US Open 2021), αλλά ποτέ δεν έχει κάνει το επόμενο βήμα. Αν καταφέρει και περάσει στον πρώτο της τελικό, θα επιστρέψει και στην πρώτη πεντάδα του κόσμου.

Σε αυτή την περίπτωση, θα ρίξει τη Μαρία Σάκκαρη στο Νο.7 της παγκόσμιας κατάταξης.

