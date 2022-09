Έβαλε φρένο στον Κύργιο ο Χατσάνοφ! (vid)

Παρότι όλο το Arthur Ashe Stadium ήταν εναντίον του, ο 26χρονος Ρώσος (Νο.31) πήρε τη μεγάλη νίκη με 7-5, 4-6, 7-5, 6-7(3), 6-4 σε 3 ώρες και 39 λεπτά και θα διεκδικήσει την πρόκριση στον τελικό του US Open κόντρα στον Κάσπερ Ρουντ!

Ήταν ένα ματς... roller coaster, ειδικά για τον 27χρονο Αυστραλό, που έμεινε πίσω στο σκορ δύο φορές και ενώ όλα έδειχναν ότι θα έβρισκε τον δρόμο προς τη νίκη στο πέμπτο σετ, έχοντας και τον κόσμο στο πλευρό του, ο Χατσάνοφ σημείωσε το γρήγορο μπρέικ και κατάφερε να μείνει ψύχραιμος μέχρι το τέλος!

Ένα τέλος που έκανε τον Νικ να σπάσει... δύο ρακέτες πριν την αποχώρησή του από το γήπεδο, καθώς είναι βέβαιο ότι πίστευε πως ήταν η ώρα του να κερδίσει Grand Slam!

Φάνηκε, πάντως, από την αρχή ότι δεν θα ήταν εύκολα τα πράγματα. Με τον Νικ να είναι λίγο... off και να δείχνει να πονάει στο αριστερό γόνατο, ο Χατσάνοφ εκμεταλλεύτηκε το σετ πόιντ του στο σερβίς του Αυστραλού στο 6-5 με μια εκπληκτική λόμπα και μπήκε στη θέση του οδηγού.

Τα μηνύματα δεν ήταν ενθαρρυντικά για τον Νικ, αφού έκανε νοήματα στην ομάδα του ότι δεν μπορούσε να συνεχίσει έτσι, όμως βρήκε στη συνέχεια ρυθμό και με το γρήγορο μπρέικ του στο τρίτο γκέιμ του δεύτερου σετ έφερε το ματς στα ίσα.

Το ίδιο κλειστό ήταν και το τρίτο σετ, με τον Κύργιο να έχει δύο μπρέικ πόιντ στο 4-4 και τον Χατσάνοφ να χάνει δύο σετ πόιντ στο 5-4. Στο πρώτο, μάλιστα, είχε όλο τον χρόνο να αντιδράσει σε κακό drop shot του Κύργιου, αλλά έστειλε την μπάλα στην... εξέδρα. Τελικά, «χτύπησε» ξανά όταν ήταν υπό πίεση ο Νικ και έκλεισε το σετ στο 6-5, παίζοντας εξαιρετικά ένα μεγάλο ράλι.

Με την τρομερή υποστήριξη του κοινού, ο Αυστραλός σημείωσε πρώτος μπρέικ στο τέταρτο, αλλά ο Ρώσος είχε την άμεση απάντηση (3-3). Όλα κρίθηκαν τελικά σε τάι μπρέικ και εκεί ο Νικ ήταν ανώτερος από την αρχή ως το τέλος, με αποτέλεσμα να βάλει «φωτιά» στο Arthur Ashe.

Κόντρα στη ροή του αγώνα, ο Χατσάνοφ πέτυχε το μπρέικ στο πρώτο γκέιμ του πέμπτου σετ και έμεινε όρθιος μέχρι το τέλος, παρά τις απειλές του Κύργιου (0/2 μπρέικ πόιντ). Είχε και τεράστια ευκαιρία να καθαρίσει στην ουσία το ματς με δύο μπρέικ πόιντ στο 4-3, αλλά έμεινε ζωντανός ο Κύργιος. Ειδικά στο δεύτερο, θα μπορούσε να είχε κάνει κάτι καλύτερο στην επιστροφή του σε δεύτερο σερβίς!

Δεν πτοήθηκε, όμως. Διατήρησε το προβάδισμα, πήρε τις μπάλες να σερβίρει για τη νίκη στο 5-4 μέσα σε πανδαιμόνιο, αλλά δεν λύγισε. Έκλεισε το ματς και πανηγύρισε με την ομάδα του και... πέντε φαν του στην εξέδρα, που ήταν, πάντως, πολλοί εκδηλωτικοί!

Ο Χατσάνοφ είχε 63 winners (30 άσους) και 31 αβίαστα, ενώ ο Νικ είχε αντίστοιχα 75 (31 άσους) και 58.

Ο άλλος ημιτελικός θα προκύψει από τα ματς Τιάφοου-Ρούμπλεφ και Σίνερ-Αλκαράθ. Όλοι μπορούν να ονειρεύονται το τρόπαιο!

That semifinal feeling.@karenkhachanov fights past Nick Kyrgios in five intense sets. pic.twitter.com/c0vfZ5XbNf