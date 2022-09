Τα έχουμε δει όλα στο Arthur Ashe: Kουρεύτηκε την ώρα του αγώνα! (vid)

Την ώρα που Νικ Κύργιος και Καρέν Χατσάνοφ μονομαχούσαν στο court για την πρόκριση στα ημιτελικά του US Open, στη δεύτερη σειρά του Arthur Ashe Stadium, μπροστά στα έκπληκτα μάτια των γύρω του, ένας θεατής... κουρευόταν!

Όπως αποκαλύφθηκε, πάντως, ο ίδιος άνδρας το έχει ξανακάνει σε αγώνα του NCAA.

Δείτε την απίθανη σκηνή...

Our guy is getting a haircut in the second row?! 🤣 pic.twitter.com/DlkEyAa6ow