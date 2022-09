Ημιτελικά και φουλ για Νο.1 ο Ρουντ! (vid)

Εξαιρετικός ο 23χρονος Νορβηγός (Νο.7), επικράτησε του 26χρονου Ιταλού (Νο.14) με 6-1, 6-4, 7-6(4) σε 2 ώρες και 36 λεπτά και προκρίθηκε στα ημιτελικά του αμερικανικού σλαμ για πρώτη φορά στην καριέρα του. Είναι συνολικά ο δεύτερος major ημιτελικός του, αφού είχε φτάσει και στους «4» του φετινού Roland Garros (και έπαιξε στη συνέχεια και στον τελικό).

Θα περιμένει τώρα τον νικητή του αγώνα ανάμεσα στον Νικ Κύργιο και τον Καρέν Χατσάνοφ, βλέποντας πλέον πολύ σοβαρά το Νο.1 του κόσμου. Θα κάνει το άλμα αν προκριθεί στον τελικό και ο Κάρλος Αλκαράθ μείνει εκτός, ενώ αν και οι δύο είναι στον τελικό, ο νικητής θα πετάξει στην κορυφή!

Δεν είναι σούπερ σταρ όπως άλλοι, αλλά το παιχνίδι του είναι αποτελεσματικό, είναι σταθερός και με το σπαθί του κέρδισε μια θέση (τουλάχιστον) στο Top 3 του κόσμου. Και, φυσικά, δεν είναι καλός μόνο στο χώμα, όπως έχει αναφέρει στο παρελθόν ο πιθανός επόμενος αντίπαλός του, ο Κύργιος, που δεν είναι και ο μεγαλύτερος φαν του...

Ο φιναλίστ του Παρισιού ξεκίνησε εντυπωσιακά τον αγώνα και δεν άφησε τον Μπερετίνι να πάρει ούτε ανάσα! Βρέθηκε μπροστά με 6-1, 5-1, όμως σε εκείνο το σημείο ο Ιταλός έδειξε σημάδια... ζωής και κατάφερε να μειώσει σε 5-4. Δεν ολοκλήρωσε, ωστόσο, τη μεγάλη ανατροπή και μπήκε στο τρίτο σετ έχοντας στην πλάτη το βαρύ 2-0.

Ήταν, όμως, φανερή η βελτίωση στην εικόνα του και αυτή αποτυπώθηκε στο σκορ με το μπρέικ που σημείωσε στο δεύτερο γκέιμ. Πέρασε μπροστά και με 5-2 και θα μπορούσε να καθαρίσει το σετ και να ξαναμπεί στο ματς, αν εκμεταλλευόταν τα δύο σετ πόιντ που είχε στο σερβίς του Ρουντ. Το backhand του είναι η αχίλλειος πτέρνα του, αλλά αυτή τη φορά «έσπασε» και το forehand του.

Ακολούθησε ένα κακό service game, στο οποίο ήρθε το μπρέικ του Νορβηγού (4-5) και τελικά όλα κρίθηκαν στο τάι μπρέικ. Εκεί ο Ρουντ ήταν αποφασιστικός από τον πρώτο πόντο, σημείωσε δύο μίνι μπρέικ και παρότι ο Μπερετίνι πήρε το ένα πίσω, ο αγώνας ολοκληρώθηκε στο τρίτο ματς πόιντ του.

Θυμίζουμε ότι ο άλλος ημιτελικός θα προκύψει από τα ματς Σίνερ-Αλκαράθ και Ρούμπλεφ-Τιάφοου. Το βέβαιο είναι ότι θα έχουμε νέο πρωταθλητή Grand Slam!

