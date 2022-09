Το απίστευτο λάθος του Νικ (vid)

Όλα έδειχναν ότι η άμυνα του Ρώσου δεν θα έβγαινε στο 30-30 του δεύτερου γκέιμ του τρίτου σετ και ο Νικ θα είχε στα χέρια του μπρέικ πόιντ.

Ο 27χρονος Αυστραλός, όμως, πέρασε στην άλλη πλευρά του φιλέ και χτύπησε την μπάλα πριν σκάσει στη δική του πλευρά, οπότε έχασε τον πόντο και ο Ντανίλ βρέθηκε με γκέιμ πόιντ.

Στο επόμενο service game του Μεντβέντεφ, πάντως, σημείωσε το μπρέικ και στη συνέχεια κατέκτησε και το σετ, οπότε μπορεί να ξεχάσει αυτή τη φάση!

well this was... odd pic.twitter.com/zl94yPmGwL