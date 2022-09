Εκθρόνισε τον Μεντβέντεφ ο σούπερ Κύργιος! (vids)

Εκπληκτικός ο Νικ Κύργιος, νίκησε στα τέσσερα σετ τον κάτοχο του τίτλου Ντανίλ Μεντβέντεφ και πάει φουλ για την κούπα στη Νέα Υόρκη! ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ: Βίκυ Γεωργάτου.

Μετά από συναρπαστική μονομαχία διάρκειας 2 ωρών και 53 λεπτών, ο 27χρονος Αυστραλός επικράτησε του κορυφαίου τενίστα στον κόσμο με 7-6(11), 3-6, 6-3, 6-2 και πήρε για πρώτη φορά το εισιτήριο για την προημιτελική φάση του US Open. Με την ήττα αυτή, μάλιστα, ο 26χρονος Ρώσος χάνει το Νο.1 της παγκόσμιας κατάταξης!

Ο Νικ κέρδισε ένα πολύ υψηλής ποιότητας τάι μπρέικ στο πρώτο σετ, όμως ο Μεντβέντεφ μπήκε επιθετικά στο δεύτερο σετ και έφερε το ματς στα ίσα. Προς στιγμήν φάνηκε να αποσυντονίζεται ο Κύργιος (έκανε και ένα απίστευτο λάθος στο ξεκίνημα του τρίτου σετ), όμως ανέβασε στη συνέχεια ταχύτητα, δεν άφησε ποτέ τον Ρώσο να βρει ρυθμό και πήρε την τεράστια νίκη μέσα σε αποθέωση από το... τρελαμένο κοινό του Arthur Ashe Stadium!.

Ο επόμενος του αντίπαλος είναι ο Καρέν Χατσάνοφ (6/9), που λύγισε τον Πάμπλο Καρένιο Μπούστα με 4-6, 6-3, 6-1, 4-6, 6-3 και πέρασε και αυτός για πρώτη φορά στην οκτάδα του US Open. Καταλαβαίνετε, λοιπόν, ότι ο Νικ έχει καλές πιθανότητες να πάει ακόμα μακριά και μπορεί (γιατί όχι;) να σκέφτεται ακόμα και τον τίτλο! Για την ώρα, πάντως, σκαρφαλώνει στην παγκόσμια κατάταξη και από το Νο.25 είναι στο Νο.18 του live ranking.

Από τότε που έγινε γνωστή η κλήρωση όλοι περίμεναν με ανυπομονησία να συναντηθούν Μεντβέντεφ-Κύργιος στον τέταρτο γύρο και οι δύο σούπερ σταρ δεν τους αποζημίωσαν. Ειδικά το πρώτο σετ είχε απίστευτη εναλλαγή συναισθημάτων, με τις διαφορές να λύνονται στο τάι μπρέικ και τους δύο αντιπάλους να χάνουν εκεί από τρία σετ πόιντ. Το τέταρτο ήταν και το... φαρμακερό για τον Κύργιο, που έβαλε τις βάσεις για τη μεγάλη νίκη του.

Σιγά μην το έβαζε κάτω ο Μεντβέντεφ, όμως, που με δύο μπρέικ πέρασε μπροστά με 5-1 και ετοιμαζόταν να κατακτήσει πανηγυρικά το δεύτερο σετ. Ο Κύργιος ξύπνησε λίγο αργά και πήρε το ένα μπρέικ πίσω, όμως αν και πίεσε δεν μπόρεσε να πάρει και το δεύτερο, οπότε το 1-1 ήταν γεγονός.

Ο Μεντβέντεφ, ωστόσο, ήταν πιο παθητικός στο τρίτο σετ και παρότι υπέπεσε σε μόνο δύο αβίαστα λάθη, ο Κύργιος ήταν αυτός που είχε τον απόλυτο έλεγχο και έφτασε χωρίς ιδιαίτερους προβληματισμούς στο 2-1, μετά το μπρέικ στο τέταρτο γκέιμ (3-1).

Κι ενώ βάσει λογικής θα ερχόταν η αντίδραση από τον Μεντβέντεφ στο τέταρτο, ο Νικ ήταν αυτός που κάνει έκανε ό,τι ήθελε, παίρνοντας γρήγορα το προβάδισμα με 2-1. Μόνο ένα γκέιμ κατάφερε να πάρει από το σημείο αυτό ο Ρώσος, που φεύγει, όπως είπαμε, από τη Νέα Υόρκη με... διπλή ήττα. To No.1 διεκδικούν τώρα οι Ράφα Ναδάλ, Κάρλος Αλκαράθ και Κάσπερ Ρουντ.

Έστω και καθυστερημένα ο Κύργιος, λοιπόν, παίρνει τη θέση που του αξίζει στο παγκόσμιο τένις και μακάρι να συνεχίσει να... είναι επαγγελματίας. Έχει τα κακά του, μπορεί να κάνει μπάχαλο ένα ματς (ακόμα και απόψε είχε τις... στιγμές του), όμως έχει τέτοιο ταλέντο του που είναι κρίμα να πάει χαμένο...

Αξίζει να σημειωθεί ότι την... τύχη να διαχειριστεί τις κρίσεις των Μεντβέντεφ και Κύργιου είχε η Ελληνίδα umpire Εύα Ασδεράκη και τα πήγε μια χαρά!

Στα προημιτελικά για πρώτη φορά πέρασε και η συμπατριώτισσά του Νικ, η Άιλα Τομλιάνοβιτς, που διέκοψε το σερί των 13 νικών της Λιουντμίλα Σαμσόνοβα και πήρε τη νίκη με 7-6(8), 6-1, σβήνοντας επτά σετ πόιντ της αντιπάλου της στο πρώτο σετ. Περιμένει στην οκτάδα Ονς Ζαμπέρ ή Βερόνικα Κουντερμέτοβα.

