Ματσάρα στα προημιτελικά: Γκοφ εναντίον Γκαρσιά! (vids)

Έχοντας τρομερή υποστήριξη από το κατάμεστο Arthur Ashe (ειδικά από τη στιγμή που έκλεισε η οροφή λόγω βροχής), η 18χρονη Αμερικανίδα λύγισε την εξαιρετική Σουάι Ζενγκ με 7-5, 7-5 σε ένα πολύ υψηλού επιπέδου ματς διάρκειας σχεδόν 2 ωρών. Χρειάστηκε, μάλιστα, να σβήσει σετ πόιντ της Κινέζας στο 3-5 του δεύτερου σετ και να ανεβάσει ταχύτητα παίρνοντας τέσσερα γκέιμ, αποφεύγοντας τις... περιπέτειες.

Η νεαρή τενίστρια, που δεν έχει χάσει σετ στη διοργάνωση, πέρασε για πρώτη φορά στα προημιτελικά του US Open (τρίτος συνολικά σε σλαμ) και εκεί θα βρει την πιο «καυτή» παίκτρια του tour! Την πρωταθλήτρια του Σινσινάτι που τρέχει σερί 12-0 και δεν έχει χάσει ούτε εκείνη σετ στο φετινό τουρνουά!

Η Γκαρσιά νίκησε με 6-4, 6-1 την Αμερικανίδα Άλισον Ρισκ και πέρασε στον δεύτερο της προημιτελικό Grand Slam και στον πρώτο μετά το 2017 (Παρίσι). Η 28χρονη τενίστρια συνεχίζει τις εξαιρετικές εμφανίσεις, αν και δυσκολεύτηκε αρκετά να κλείσει τον αγώνα, «σπαταλώντας» τέσσερα ματς πόιντ.

Στο head to head η Γκοφ έχει δύο νίκες σε ισάριθμους αγώνες, έχοντας επικρατήσει πέρυσι στο Indian Wells και φέτος στην Ντόχα.

