«Ίδρωσε» ο Μπερετίνι, αλλά έκλεισε το ραντεβού με Ρουντ (vids)

Μετά από μια εξαιρετική αναμέτρηση διάρκειας 3 ωρών και 45 λεπτών, ο 26χρονος Ιταλός επιβλήθηκε του 23χρονου Ισπανού με 3-6, 7-6(2), 6-3, 4-6, 6-2 και πέρασε στα προημιτελικά της διοργάνωσης για δεύτερη διαδοχική χρονιά (τρίτη συνολικά).

Απέναντί του θα βρει τώρα τον Κάσπερ Ρουντ, που εξακολουθεί να ονειρεύεται το Νο.1 της παγκόσμιας κατάταξης. Ο 23χρονος Νορβηγός, Νο.7 στον κόσμο, έκανε τα εύκολα δύσκολα κόντρα στον Κορεντέν Μουτέ, αλλά πήρε τελικά τη νίκη με 6-1, 6-2, 6-7(4), 6-2 και έκλεισε θέση στους «8» για πρώτη φορά στην καριέρα του.

Στο head to head με τον Μπερετίνι προηγείται με 3-2, ωστόσο όλες οι νίκες του έχουν έρθει στο αγαπημένο του χώμα. Στη μοναδική τους συνάντηση σε σκληρή επιφάνεια, το 2020 στο US Open, o Ματέο είχε επικρατήσει στα τρία σετ.

A packed house in Armstrong got a good one to start the day! pic.twitter.com/WqUvjkombz