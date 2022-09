Push-ups εν ώρα αγώνα ο Μουτέ! (vid)

Μετά από ένα χαμένο ράλι, προς έκπληξη των θεατών του Arthur Ashe, έβγαλε τα νεύρα του κάνοντας push-ups στη βασική γραμμή! Eίχε ήδη δεχτεί παρατήρηση και ήθελε να αποφύγει το point penalty (που πήρε λίγο αργότερα!).

Δεν έλειψε, πάντως, το... δράμα στον αγώνα, όταν ο Ρουντ ζήτησε στο 6-1, 5-2 από τον διαιτητή να τιμωρηθεί ο Μουτέ με game penalty για τη συμπεριφορά του, με τον Γάλλο να εξοργίζεται και να φωνάζει «δώσ' του το γκέιμ, αν το χρειάζεσαι πάρε το».

Ο 23χρονος lucky loser, πάντως, μετά από δύο απογοητευτικά πρώτα σετ, κατάφερε να στείλει το ματς σε τέταρτο παλεύει να ξαναμπεί στη διεκδίκηση της νίκης.

Corentin Moutet getting ready for a fourth set against Casper Ruud (probably).pic.twitter.com/0NUyRZ4vjJ