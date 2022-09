Άντεξε ο Ρούμπλεφ, ακάθεκτος ο Αλκαράθ (vids)

Ο 24χρονος Ρώσος (Νο.11) έμεινε πίσω με 1-2, όμως κατάφερε να γυρίσει το ματς με τον 23χρονο Καναδό (Νο.21) και να επικρατήσει με 6-4, 2-6, 6-7(3), 6-4, 7-6(17) σε 4 ώρες και 8 λεπτά!

Θα μπορούσε, πάντως, να έχει φτάσει λίγο πιο εύκολα στη νίκη, καθώς είχε τις μπάλες στα χέρια του στο 5-4 του πέμπτου και «πέταξε» τρία ματς πόιντ, που έπαιξε εξαιρετικά ο Σαποβάλοφ. Τελικά όλα κρίθηκαν στο σούπερ τάι μπρέικ, όπου εκμεταλλεύτηκε το συνολικά πέμπτο ματς πόιντ του στο 9-7 και πήρε τη μεγάλη νίκη.

Θα παίξει στη συνέχεια με τον Βρετανό Καμ Νόρι, που απέκλεισε νωρίτερα στα τρία σετ τον Χόλγκερ Ρούνε.

Ο Κάρλος Αλκαράθ, από την πλευρά του, συνεχίζει... απροβλημάτιστος την πορεία προς τον πρώτο Grand Slam τίτλο του και το Νο.1 της παγκόσμιας κατάταξης. Νίκησε με 6-3, 6-3, 6-3 τον Τζένσον Μπρούκσμπι (που προηγήθηκε 0-3 με δύο μπρέικ στο τρίτο σετ) και έγινε ο νεότερος παίκτης μετά τον Πιτ Σάμπρας το 1990 που περνάει στη φάση των «16» της διοργάνωσης για δεύτερη σερί χρονιά.

Ο επόμενος αντίπαλός του θα προκύψει από τον αγώνα ανάμεσα στον Μάριν Τσίλιτς και τον Νταν Έβανς.

Στο διπλό, Νικ Κύργιος και Θανάσης Κοκκινάκης συνεχίζουν την αήττητη φετινή πορεία τους και μετά το 6-4, 7-6(3) επί τον Γκόρανσον/Νισιόκα έκλεισαν θέση στον δεύτερο γύρο της διοργάνωσης, όπου θα βρουν τους Γκλάσπουλ/Χελοβάρα.

One to remember in Grandstand!



Andrey Rublev is into Round 4. pic.twitter.com/Py8FVPyOHk