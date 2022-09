Σημαντική αλλαγή στο Twitter: Άρχισε η διάθεση του Edit κουμπιού για τα tweets

Χθες, σε μια ξαφνική ανακοίνωσή του, το Twitter γνωστοποίησε πως άρχισε η διάθεση του "Edit" κουμπιού στους χρήστες του, έστω και δοκιμαστικά. Μάλιστα στο tweet του ανέφερε χιουμοριστικά ότι "αυτό όντως συμβαίνει και θα είστε καλά".

Συγκεκριμένα όμως αυτοί οι κάποιοι χρήστες που θα αρχίσουν να βλέπουν το πολυπόθητο κουμπί βρίσκονται σε μια δοκιμαστική περίοδο, καθώς το εν λόγω χαρακτηριστικό θα έρθει αργότερα μέσα στον Σεπτέμβριο επί πληρωμή, δηλαδή μόνο για τους συνδρομητές Twitter Blue.

Πώς λειτουργεί το Edit κουμπί όμως; Σύμφωνα με όσα leaks είχαν γίνει τον τελευταίο καιρό θυμίζει την επεξεργασία σε μια ανάρτηση στο Facebook. Υπάρχει δηλαδή μια ειδική σήμανση για το πότε και εάν τροποποιήθηκε το tweet.

Το Twitter ανέφερε ότι: "Τα Tweets θα είναι τροποποιήσιμα για αρκετές φορές μέσα σε διάστημα 30 λεπτών από τη δημοσίευση τους. Τα Edited Tweets θα εμφανίζονται με ειδικό εικονίδιο, χρονική στάμπα και λεζάντα ούτως ώστε να είναι ξεκάθαρο στους αναγνώστες ότι το αρχικό tweet έχει τροποποιηθεί.

Πηγή: unboxholics.com

if you see an edited Tweet it's because we're testing the edit button



this is happening and you'll be okay