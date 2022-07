«Γκρίνια» για τις αλλαγές στο Instagram -Τι απαντά ο επικεφαλής της πλατφόρμας (vid)

Τόσο το Instagram, όσο και το Facebook, τα οποία ανήκουν στη Meta, ανακοίνωσαν την περασμένη Παρασκευή μεγάλες αλλαγές. Αυτές οι αλλαγές στόχευσαν στην προσέγγιση της εμπειρίας που αποκομίζει ο χρήστης από την ανταγωνιστική υπηρεσία, TikTok. Οι νέες αυτές ρυθμίσεις δεν βρήκαν την αποδοχή που ήλπιζαν οι υπεύθυνοι, με πολλούς χρήστες -ανάμεσά τους και οι Κάιλι Τζένερ, αλλά και η Κιμ Καρντάσιαν- να απαντούν ότι «πρέπει να σταματήσει το Instagram να προσπαθεί να μοιάσει στο TikTok».

Ο Μόσερι αναφέρει ότι «άκουσε» για μερικές από τις ανησυχίες των χρηστών, όσον αφορά στην εφαρμογή, μία βασική εκ των οποίων είναι και η αλλαγή σε εμφάνιση περισσοτέρων βίντεο αντί για φωτογραφίες.

«Θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε τα αρχεία φωτογραφιών. Είναι μέρος της κληρονομιάς μας», αναφέρει. «Παρ' όλα αυτά, θέλω να είμαι ειλικρινής: πιστεύω ότι με τον καιρό, το Instagram θα ενσωματώσει περισσότερα βίντεο και αυτό αντικατοπτρίζει τα trends από τους χρήστες, καθώς ακόμη κι αν η πλατφόρμα δεν άλλαζε καθόλου, θα εμφανιζόταν έτσι κι αλλιώς περισσότερο περιεχόμενο σε βίντεο. Θα πρέπει να ακολουθήσουμε αυτήν την μετάβαση, καθώς συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε και τις φωτογραφίες», προσθέτει ο επικεφαλής της υπηρεσίας.

O Μόσερι απάντησε επίσης για το θέμα των «Προτάσεων», μιας λειτουργίας που δείχνει στους χρήστες αναρτήσεις λογαριασμών, ακόμη κι αν δεν τους ακολουθεί ο χρήστης, κάτι το οποίο είναι χαρακτηριστικό του TikTok.

«Θα προσπαθήσουμε να γίνουμε καλύτεροι στις "Προτάσεις", γιατί πιστεύουμε ότι είναι ένας από τους πιο αποδοτικούς και σημαντικότερους τρόπους ώστε να βοηθήσουμε τους δημιουργούς περιεχομένου να αποκτήσουν μεγαλύτερη απήχηση». Ο Μόσερι ανέφερε επίσης ότι το Instagram θα συνεχίσει να προσπαθεί να προβάλλει στην αρχή της ροής τις αναρτήσεις των φίλων των χρηστών «όποτε αυτό είναι εφικτό».

Παρότι ο Μόσερι δεν αναφέρθηκε άμεσα στο TikTok, η Meta το θεωρεί σημαντική απειλή για τις δικές της υπηρεσίες. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Meta, Μαρκ Ζάκερμπεργκ, ανέφερε τον περασμένο Φεβρουάριο ότι αντιμετωπίζουν σημαντικό ανταγωνισμό από το TikTok, σύμφωνα με πληροφορίες του Bloomberg.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που το Instagram προσπαθεί να μοιάσει με το TikTok. Το 2020 είχε λανσάρει στις ΗΠΑ μια λειτουργία, την οποία ονόμαζε "Reels" και έμοιαζε πολύ με τον τρόπο που παρουσιάζονται τα βίντεο του TikTok.

