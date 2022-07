Το Netflix ετοιμάζει σειρά ντοκιμαντέρ για τη ζωή του Ντέιβιντ Μπέκαμ

Η υπηρεσία streaming ανακοίνωσε ότι ο 47χρονος Μπέκαμ και η οικογένειά του θα εμφανιστούν σε μια σειρά πολλών επεισοδίων για τη ζωή και την καριέρα του αθλητή.

«Ο Μπέκαμ και η οικογένειά του θα δώσουν συνεντεύξεις και θα μοιραστούν προσωπικά εικόνες από τη ζωή τους -- για να αφηγηθούν πλήρως την ιστορία του πώς έγινε ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους αθλητές όλων των εποχών» αναφέρεται σε ανάρτηση του Netflix.

Σε δελτίο Τύπου, το Netflix διευκρινίζει ότι η σειρά ντοκιμαντέρ θα εξερευνά τα παιδικά του χρόνια σε οικογένεια της εργατικής τάξης στο Ανατολικό Λονδίνο και την ορμή και την αποφασιστικότητα που τον έκαναν έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους αθλητές όλων των εποχών.

Η σειρά περιλαμβάνει πλάνα προσωπικού αρχείου από τα τελευταία 40 χρόνια και συνεντεύξεις με τον Μπέκαμ, την οικογένειά του, τους φίλους του και πρόσωπα-κλειδιά στην πορεία του.

Ο Φίσερ Στίβενς θα σκηνοθετήσει τη σειρά και εκτελεστικός παραγωγός θα είναι ο Τζον Μπάτσεκ.

