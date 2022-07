Τεντ Σαράντος: Ποιος είναι ο Ελληνοαμερικανός που κάνει «κουμάντο» στο Netflix (vid)

Αν κάτι πρωτοποριακό έχει το Netflix (ακόμη και τώρα, χρόνια μετά τη «γέννησή του) είναι ότι «βγάζει» όλα τα επεισόδια των σειρών, μαζί. Και αυτή η ιδέα ανήκει στον Τεντ Σαράντος, τον ελληνοαμερικανό Co – CEO της πλατφόρμας που άλλαξε τα πάντα.

Ο Τεντ Σαράντος, ο άνθρωπος πίσω από σειρές όπως το House of Cards ή το Orange is the new black, εκείνος που είχε πάρα πολλές ώρες τηλεόραση και χιλιάδες ταινίες ως εργαζόμενος σε video club, έφτασε να γίνει ο άνθρωπος που σκέφτηκε πως το Netflix πρέπει να αλλάξει την τηλεόραση και το έκανε. Και το 2020 έφτασε στην… κορυφή της πυραμίδας.

Ο Τεντ Σαράντος γεννήθηκε στο Φοίνιξ της Αριζόνα. Είναι Έλληνας τρίτης γενιάς. Πατέρας του ήταν ο Τεντ Σαράντος ο πρεσβύτερος, ο οποίος ήταν ηλεκτρολόγος. Είναι το 4ο από τα 5 παιδιά της οικογένειας. Ο προπάππος του ήταν από την Σάμο και έφτασε στις ΗΠΑ μικρό παιδί. Η οικογένειά του αρχικά λεγόταν Καρυωτάκη αλλά το άλλαξαν σε Σαράντος.

Από μικρός, ο Τεντ Σαράντος ήταν ανήσυχος. Όταν έγραφε στην εφημερίδα του σχολείου του πήρε συνέντευξη από τον διάσημο Εντ Άσνερ, που την περίοδο εκείνη ήταν ο μεγάλος και τρανός… Λου Γκραντ (σ.σ. σειρά του CBS από το ’77 έως το ’82). Ο Άσνερ γνώρισε τον νεαρό Σαράντο σε άλλους από τη βιομηχανία του θεάματος και κάπως έτσι άρχισαν όλα…

Ο Σαράντος σπούδασε στο πανεπιστήμιο της Αριζόνα δημοσιογραφία και ξαφνικά τα εγκατέλειψε όλα για να διευθύνει το βίντεο κλαμπ στο οποίο εργαζόταν όταν πήγαινε γυμνάσιο. Στο βίντεο κλαμπ είδε τις 900 ταινίες που υπήρχαν στα ράφια και όπως αστειεύτηκε κάποτε, ανέπτυξε έναν… αλγόριθμο για το τι μπορεί να θέλει ο πελάτης. Όταν αργότερα έπιασε δουλειά στο Netflix, ο… «αλγόριθμος» μάλλον απέδωσε.

Κάποια στιγμή έφτασε να διευθύνει 8 βίντεο κλαμπ της αλυσίδας μέχρι που έγινε στέλεχος της μεγαλύτερης εταιρείας διανομής βιντεοκασετών στις ΗΠΑ. Ήταν τόσο καλός σε αυτό που έκανε που συμμετείχε στις διαπραγματεύσεις για την μετάβαση της εταιρείας από την κασέτα VHS στο DVD.

Το 1999 γνωρίστηκε με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Netflix, Ριντ Χάστινγκς και πήρε μεταγραφή για την εταιρεία το 2000. Έχοντας περάσει από την αλυσίδα βίντεο κλαμπ West Coast Video και όταν πετυχημένος, ο Σαράντος ανέλαβε στο Netflix να διαχειριστεί το τμήμα τις ενοικιάσεις DVD.

Για σχεδόν 20 χρόνια στο Netflix ήταν υπεύθυνος περιεχομένου. Είναι ο άνθρωπος που εν πολλοίς εμπνεύστηκε την πρωτοποριακή ιδέα η πλατφόρμα να «ανεβάζει» όλα τα επεισόδια μιας σεζόν μαζί για να μην περιμένει ο τηλεθεατής.

Ο Τεντ Σαράντος ήταν υπεύθυνος για την παραγωγή του House Of Cards, της πρώτης τεράστιας επιτυχίας του Netflix. Της σειράς που έβαλε για τα καλά την πλατφόρμα στον «χάρτη». Ήταν η αρχή, αφού μετά την επιτυχία της σειράς με τον Κέβιν Σπέισι και τη Ρόμπιν Ράιτ ακολούθησε… τσουνάμι επιτυχιών.

Και γρήγορα, το Netflix δεν έμεινε στην τηλεόραση με τις σειρές και τα ντοκιμαντέρ αλλά έκανε και κινηματογράφο, φτάνοντας μέχρι τα Όσκαρ.