Οργή για το YouTube: Έριξε δύο βίντεο με 797.341.998 προβολές

Το κανάλι Lofi Girl ανάρτησε στο Twitter την Κυριακή ότι τα βίντεό του κατέβηκαν και έλαβε μια προειδοποίηση πνευματικών δικαιωμάτων, μια από τις πιο αυστηρές τιμωρίες που επιβάλλει η πλατφόρμα στους δημιουργούς.

Μάλιστα, εάν ένα κανάλι λάβει πολλές προειδοποιήσεις, καταργείται οριστικά.

Σύμφωνα με το στιγμιότυπο οθόνης που ανάρτησε ο χρήστης Lofi Girl από την ειδοποίηση όταν κατέβηκαν τα βίντεο, η "FMC Music Sdn Bhd Malaysia" φέρεται να αξιώνει πνευματικά δικαιώματα, όπως αναφέρει το vice. Ο χρήστης "Dimitri" από τη Γαλλία, δημιούργησε το κανάλι το 2017, με το χαρακτηριστικό animation να γίνεται παγκόσμιο viral.

Από το πρωί της Δευτέρας, τα βίντεο "lofi hip hop radio - beats to relax/study to" και "beats to sleep/chill to" εξακολουθούσαν να είναι "κάτω" παρουσιάζοντας "σφάλμα", με το μήνυμα "Αυτή η εγγραφή ζωντανής ροής δεν είναι διαθέσιμη" πάνω από τα βίντεο.

Πρόκειται για δύο βίντεο που έχουν συνολικά 797.341.998 προβολές μαζί. To mute στα live stream, προκάλεσε οργή στους χρήστες, με πολλούς να αναφέρουν το πώς τους "έσωσε" τη ζωή, είτε προσφέροντας στιγμές ηρεμίας μετά από φόρτιση, είτε προσφέροντάς τους έναν τρόπο για να συγκεντρωθούν εν ώρα εργασίας. Αυτό ήταν άλλωστε και το διπλό concept του live stream.

Το YouTube παραδέχτηκε σε ένα tweet τη Δευτέρα ότι τα βίντεο κατέβηκαν από λάθος και κατάχρηση του συστήματος για αναφορές.

Σύμφωνα με το tweet του YouTube, μπορεί να χρειαστούν έως και 48 ώρες για να αποκατασταθούν τα βίντεο που αφαιρέθηκαν εσφαλμένα.

Η κατάχρηση του συστήματος αναφορών για τα πνευματικά δικαιώματα αποτελεί πρόβλημα για το YouTube εδώ και χρόνια, με χρήστες να προχωρούν σε ψευδείς αναφορές σε κανάλια, ενώ μερικές φορές εκβιάζουν για χρήματα προκειμένου να τα επαναφέρουν.

Πηγή: news247.gr

The lofi radios have been taken down because of false copyright strikes, hopefully @YouTubeCreators @YouTube will sort this quickly... pic.twitter.com/X01hL6jT2N