Που είναι ο Μασκ, οέο; - Η μυστηριώδης εξαφάνιση από το Twitter και οι φήμες που οργιάζουν

Οι οπαδοί του έγραψαν με χιόμορ ότι ο Έλον Μασκ «αγνοείται» αφού παρατήρησαν ότι ο ισχυρός άνδρας της Tesla που φιλοδοξεί να αγοράσει τη δημοφιλή πλατφόρμα, δεν έχει κάνει ανάρτηση εδώ και καιρό.

Mανιώδης χρήστης του Twitter, και πιθανός μελλοντικός ιδιοκτήτης του ιστότοπου, ο Έλον Μασκ δεν έχει κάνει «τιτιβίσει» εδώ και πάνω από μια εβδομάδα. Την Τρίτη, ο διευθύνων σύμβουλος της SpaceX έλαβε εκατοντάδες ευχές γενεθλίων στο διαδίκτυο από θαυμαστές και μέλη της οικογένειάς του, αλλά δεν απάντησε σε καμία απο αυτές.

Οι «φαν» του είχαν αρχίσει να παρατηρούν την εξαφάνιση του Μασκ, με έναν χρήστη να γράφει στο Twitter: «Είσαι καλά Έλον; «Είμαι έκπληκτος και ανησυχώ λίγο που δεν σε βλέπω στο Twitter! «Είναι όλα καλά; Μου λείπει το χιούμορ σου από τον τοίχο…» Εν τω μεταξύ, ένας άλλος σχολίασε: «Πού είσαι @elonmusk; Μου λείπεις στο Twitter»

Ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο έχει αφιερώσει αρκετό χρόνο στην εφαρμογή κοινωνικής δικτύωσης, κάνοντας tweet σχεδόν 19.000 φορές και πρόσφατα έγινε ο έκτος άνθρωπος στον κόσμο που συγκέντρωσε 100 εκατομμύρια ακολούθους.

Aπό τότε που μπήκε στην πλατφόρμα το 2009, κάνει συχνά tweet επί παντός επιστητού, ενώ πρόσφατα κατέθεσε προσφορά 44 δισεκατομμυρίων δολαρίων για να αγοράσει τον «γίγαντα των social media».

Από τις 21 Ιουνίου και μέχρι χθες το πρωί (29/6), ο Μασκ τηρεί σιωπή στο Twitter, παρόλο που από εκείνη την ημέρα είχε γενέθλια, ξεπέρασε το φράγμα των 100 εκατ. ακολούθων και σύμφωνα με πληροφορίες, έλαβε το «πολύτιμο φορτίο» με τα δεδομένα των χρηστών του Twitter, ένα ζήτημα που καθυστερεί μέχρι σήμερα την συμφωνία εξαγοράς, σύμφωνα με τον Μασκ.

Το Twitter υποστηρίζει εδώ και καιρό ότι το 5% ή λιγότερο από τους περίπου 230 εκατομμύρια χρήστες του έχουν ψεύτικους λογαριασμούς. Ο Μασκ πιστεύει ότι ο αριθμός είναι πολύ μεγαλύτερος. Ωστόσο, επιστήμονες δεδομένων και ειδικοί αμφιβάλλουν ότι το τεράστιο σύνολο δεδομένων θα δώσει στον Mασκ τις οριστικές απαντήσεις που αναζητά σχετικά με τον αριθμό των fake λογαριασμών.

Κατά τη διάρκεια των πέντε εβδομάδων πριν από τις 16 Ιουνίου, ο Μασκ είχε κατά μέσο όρο 145 tweets και retweets την εβδομάδα, ή περίπου 21 την ημέρα, σύμφωνα με το Axios. Αυτή ήταν η ημέρα που εμφανίστηκε μια ανοιχτή επιστολή υπογεγραμμένη από υπαλλήλους της SpaceX, χαρακτηρίζοντας τα tweets του Μασκ ως «πηγή αμηχανίας και απόσπασης προσοχής». Ορισμένοι από τους υπογράφοντες της επιστολής απολύθηκαν αμέσως, αλλά τα tweets του Μασκ επιβραδύνθηκαν άμεσα και σταμάτησαν εντελώς μετά τις 21 Ιουνίου.

Ο Μασκ δεν μοιράστηκε δημόσια καμία ένδειξη πριν από τις 21 Ιουνίου ότι θα έκανε διάλειμμα από τον αγαπημένο του δημόσιο βήμα. Σύμφωνα με το Newsweek, η Γιόνα Κράιντερ, δημοσιογράφος του ιστότοπου ειδήσεων για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας CleanTechnica, είπε ότι πήρε έκτοτε συνέντευξη από τον Mασκ στο εργοστάσιο της Tesla στο Τέξας.

«Πολλοί άνθρωποι ανησυχούν για τον @elonmusk αφού είναι εκτός σύνδεσης για αρκετό καιρό», έγραψε η Κράιντερ στο Twitter. «Τον είδα χθες στο Giga TX. Το γεγονός ότι βρήκε χρόνο για να συναντηθεί μαζί μου ήταν φοβερό. Η προσοχή του ήταν στη δουλειά, αλλά είναι ασφαλής και υγιής».



Where are you @elonmusk ? Comeback on twitter. Twitter is boring without @elonmusk pic.twitter.com/flNsGidbLP

Yo @elonmusk Where are you? Twitter Community is Missing you badly…!!! Days r like very boring without ur Tweet..!!! #elonmuskbirthday #elonmusk pic.twitter.com/4c7R0LhAE9