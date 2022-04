Επόμενος στόχος του Έλον Μασκ: «Να ξαναβάλω την κοκαΐνη μέσα στην Coca Cola»

Η ανάρτησή του αυτή ήρθε δύο μέρες μετά την εξαγορά του Twitter σε μια συμφωνία ύψους 44 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

«Ας κάνουμε το Twitter όσο πιο διασκεδαστικό γίνεται!» είχε γράψει άλλωστε στο Twitter λιγότερο από μία ώρα αφότου εξέφρασε τα σχέδιά του για την εταιρεία αναψυκτικών.

Τώρα, σχετικά με την Coca-Cola γράφει «Τώρα θα αγοράσω την Coca-Cola για να βάλω ξανά μέσα την κοκαΐνη». Σημειώνεται πως αν και τα σχόλια του Μασκ για την Coca-Cola ήταν πιθανότατα χιουμοριστικά, περιέχουν κάποια ιστορική αλήθεια.

Σύμφωνα με το Εθνικό Ινστιτούτο για την Κατάχρηση Ναρκωτικών, η κοκαΐνη ήταν νόμιμη το 1885, όταν ο Τζον Στιθ Πέμπερτον, ένας φαρμακοποιός από την Ατλάντα, παρασκεύασε για πρώτη φορά το ποτό. Εκείνη την εποχή, η συνταγή του Πέμπερτον περιλάμβανε εκχύλισμα κοκαΐνης που λαμβανόταν από φύλλα κόκας. Περιέγραψε το ποτό ως «πατενταρισμένο φάρμακο», «τονωτικό του εγκεφάλου» και «πνευματικό ποτό».

Ένα άρθρο των New York Times του 1988 σχετικά με την εταιρεία Coca-Cola ανέφερε επίσης ότι η κοκαΐνη αρχικά περιλαμβανόταν στο ποτό, αλλά αφαιρέθηκε από το 1900.

Next I’m buying Coca-Cola to put the cocaine back in