Το Twitter ετοιμάζει κουμπί για να προστατεύσει την ηρεμία σας

Ο λόγος για το Unmentioning με το οποίο θα μπορείτε να βγείτε από συζητήσεις που είτε είναι τοξικές είτε δε θέλετε να συμμετέχετε άλλο σε αυτές, με σκοπό να προστατεύσετε τους εαυτούς σας.

Προς το παρόν το εν λόγω χαρακτηριστικό είναι διαθέσιμο σε μερικούς χρήστες και μόνο στην desktop/web έκδοση του Twitter.

"Πειραματιζόμαστε με το Unmentioning, έναν τρόπο να σας βοηθήσουμε να προστατέψετε την ηρεμία σας και να βγείτε από συζητήσεις." αναφέρει το Twitter.

Όπως βλέπετε στο GIF του παραπάνω tweet φαίνεται πως λειτουργεί το χαρακτηριστικό καθώς σας δίνεται η επιλογή να "αποχωρήσετε από τη συνομιλία" σε ένα thread στο Twitter και πετάγεται ένα παράθυρο που εξηγεί λεπτομερώς τι γίνεται όταν πατάτε το "leave this conversation", όπως το ξεταγκάρισμα του username, την παύση μελλοντικών @ mentions και των notifications.

Πηγή: unboxholics.com

How do you say “Don’t @ me,” without saying “Don’t @ me”?



We’re experimenting with Unmentioning—a way to help you protect your peace and remove yourself from conversations—available on Web for some of you now. pic.twitter.com/rlo6lqp34H