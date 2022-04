Ο Μασκ έγινε ο μεγαλύτερος μέτοχος του Twitter και τώρα μας ρωτά αν θέλουμε edit button

Λίγες ώρες αργότερα, ρώτησε μέσω tweet αν οι χρήστες Twitter θέλουν ένα edit button. Μάλιστα στην ψηφοφορία έγραψε επίτηδες λάθος το ναι και το όχι με “yse” και “on”, με πολλούς να σκέφτονται πως πρόκειται απλά για πλάκα.

Ωστόσο τα πράγματα σοβάρεψαν, όταν το tweet του Musk το έκανε retweet ο CEO του Twitter, Parag Agrawal, τονίζοντας πως οι επιπτώσεις αυτής της δημοσκόπησης θα είναι σημαντικές και καλώντας τους χρήστες να ψηφίσουν προσεκτικά.

Μέχρι αυτή τη στιγμή οι ψήφοι διαμορφώνονται με 74% υπέρ του ναι. Όσο για τον τρόπο που θα λειτουργεί το edit button αυτό δεν είναι ξεκάθαρο. Ο Musk όμως συμφώνησε με την πρόταση του γνωστού YouTuber Everyday Astronaut ο οποίος θέτει δύο προϋποθέσεις. Πρώτον να είναι διαθέσιμο το edit μόνο στα πρώτα 5-10 λεπτά της ανάρτησης και δεύτερον όταν γίνεται επεξεργασία ενός tweet, να υπάρχει ένα μικρό link που να δείχνει το edit. Έτσι θα υπάρχει ένα δημόσιο αρχείο αλλά θα επιτρέπει και στο δημιουργό να διορθώσει ένα απλό λάθος χωρίς να σταλεί ξανά ειδοποίηση για νέο tweet.

Πηγή: unboxholics.com

Do you want an edit button?

The consequences of this poll will be important. Please vote carefully. https://t.co/UDJIvznALB