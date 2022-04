Ο ιδρυτής του Twitter νιώθει υπεύθυνος για το πώς κατάντησε το internet

Οι μέρες των Usenet, IRC, του web… ακόμα και του email (με PGP)… ήταν εκπληκτικές. Η κεντρικοποίηση της ανακάλυψης και ταυτότητας σε επιχειρήσεις έκαναν πραγματική ζημιά στο internet. Καταλαβαίνω πως είμαι εν μέρει υπεύθυνος για αυτό και το μετανιώνω.

Η ανάληψη τέτοιας ευθύνης σπανίζει από στελέχη του τεχνολογικού τομέα που έχουν κερδίσει δισεκατομμύρια από τον τρόπο που καταναλώνουμε περιεχόμενο. Φυσικά το Twitter μπορεί να μην είναι τόσο μεγάλο όσο το Facebook και το TikTok, η επίδρασή του όμως στην οικονομία της πληροφορίας είναι αδιαμφισβήτητη, καθώς όταν θέλουμε να παρακολουθήσουμε γεγονότα όσο το δυνατόν πιο κοντά στον πραγματικό χρόνο, στρεφόμαστε στο Twitter.

Σε κάθε περίπτωση και όσο ο Dorsey λέει πως θέλει να αποκεντρικοποιήσει το internet τώρα, παραμένει δισεκατομμυριούχος πίσω από το “ουπς” tweet που ανάρτησε.

Πηγή: unboxholics.com

the days of usenet, irc, the web...even email (w PGP)...were amazing. centralizing discovery and identity into corporations really damaged the internet.



I realize I'm partially to blame, and regret it.