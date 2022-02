Οι αντιεμβολιαστές «σκότωσαν» τα frames του προφίλ του Facebook

Το Facebook αφαιρεί επίσημα το εν λόγω χαρακτηριστικό και ρίχνει όλη την ευθύνη στους αντιεμβολιαστές.

Σύμφωνα με το Facebook, αν και τα profile frames θα συνεχίσουν να υπάρχουν, μόνο frames σε ανθρώπους από συγκεκριμένες κυβερνητικές υπηρεσίες και οργανισμούς θα επιτρέπονται. Η κίνηση αυτή αντανακλά τις συνεχιζόμενες προσπάθειες της εταιρείας για έγκυρη πληροφόρηση όσον αφορά θέματα εμβολιασμών.

Το τελευταίο διάστημα σε ανησυχητικό επίπεδο, όλο και περισσότερα frames που χρησιμοποιούνταν στα προφίλ πολλών χρηστών δήλωναν ξεκάθαρα την αντίθεσή τους προς τα εμβόλια με ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα να ακολουθεί από κάτω και αναφέρει: Εμπιστεύομαι το ανοσοποιητικό μου σύστημα, ελευθερία επιλογής, το σώμα μου, η επιλογή μου.

Πηγή: techmaniacs.gr

Hey @Facebook, if you really want to fight vaccine disinformation on your platform, why are you still offering a selection of anti-vax frames for profile pics? STOP DOING THAT NOW! pic.twitter.com/EiPuMavozn