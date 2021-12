Πόσα εκατομμύρια έδωσε ο Ζούκερμπεργκ για να εξασφαλίσει τα δικαιώματα του ονόματος 'Meta'

Αφού ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ πήρε την τολμηρή απόφαση να μετεξελίξει το Facebook σε Meta και να μετονομάσει την εταιρεία του σε «Meta Platforms Inc», τώρα προσπαθεί να αποκτήσει τα αποκλειστικά δικαιώματα στο όνομα Meta.

Έτσι η μετεξέλιξη του Facebook, η Meta Platforms Inc. απέκτησε τα εμπορικά περιουσιακά στοιχεία της περιφερειακής τράπεζας στη Νότια Ντακότα «Meta Financial Group» για 60 εκατομμύρια δολάρια. Η Meta Financial είπε στη ρυθμιστική κατάθεση στις 13 Δεκεμβρίου του 2021 ότι μια εταιρεία του Delaware με την επωνυμία Beige Key LLC έχει δείξει ενδιαφέρον να αποκτήσει τα παγκόσμια δικαιώματα για τα ονόματα των εταιρειών της για 60 εκατομμύρια δολάρια. Χωρίς ωστόσο να αποκαλύπτεται στο κοινό ποιος είναι ο ιδιοκτήτης της Beige Key.

Αργότερα αποκαλύφθηκε ότι η Beige Key συνδέεται με τη Meta Platforms Inc. Η Meta Financial Group πούλησε όλα τα εμπορικά περιουσιακά της στοιχεία στην Beige Key LLC, όπως αποκαλύφθηκε στην κατάθεση του τραπεζικού ομίλου στην Επιτροπή Κεφαλαιαγορά. Το Reuters ανέφερε για πρώτη φορά ότι υπάρχει πράγματι σύνδεση μεταξύ της Beige Key και της Meta Platforms Inc όταν το Facebook άλλαξε το όνομά του τον περασμένο Οκτώβριο του 2021.

Στις θυγατρικές του Meta Financial Group, MetaBank, θα δοθεί ένας χρόνος για να αφαιρέσουν τη λέξη Meta από το όνομά τους και να αλλάξουν όλο το branding που περιλαμβάνει το όνομα Meta. Η εν λόγω συμφωνία δείχνει πόσο εκτιμά το όνομα «Meta» η Meta Platforms Inc.

Η εταιρεία επικεντρώνεται επί του παρόντος στο εγχείρημα του «Μετασύμπαντος» (Metaverse) όπου ένας κοινόχρηστος ψηφιακός χώρος είναι προσβάσιμος μέσω του Διαδικτύου και μέσω μιας σειράς συσκευών επαυξημένης πραγματικότητας. Η εταιρεία προσβλέπει αυτό το εγχείρημα να αποδώσει γενναιόδωρα τα επόμενα χρόνια καθώς το σχέδιό της απογειώνεται.

Όταν ο Διευθύνων Σύμβουλος και ιδρυτής του Facebook, Μαρκ Ζούκερμπεργκ, ανακοίνωσε το σχέδιό τους να αλλάξουν το όνομά τους σε Meta στη διάσκεψη μέσων ενημέρωσης της 28ης Οκτωβρίου, το σχέδιο για το εγχείρημά τους Metaverse είναι ήδη σε ισχύ. Το όνομα Meta αντανακλά την αυξανόμενη εστίαση της εταιρείας στην εικονική πραγματικότητα και την επαυξημένη τεχνολογία.

Πηγή: newsbeast.gr