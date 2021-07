Το Netflix μπαίνει δυναμικά στην αγορά των video games

Μετά τις ταινίες και τις σειρές, όπως έγινε γνωστό την Τετάρτη (14/07), το Netflix είναι έτοιμο να μεταβεί και στον κόσμο των video games.

Η δημοφιλής υπηρεσία του Netflix αλλάζει και, όπως έγινε γνωστό την Τετάρτη (14/07), κατευθύνεται και στον τομέα των βιντεοπαιχνιδιών, καθώς η πλατφόρμα επιδιώκει να ξεπεράσει τους ανταγωνιστές της.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με σχετική δημοσίευση του Bloomberg, η μετάβαση του Netflix στον κόσμο των video games σημαίνει την προσθήκη του Μάικ Βερντού, πρώην εκτελεστικού διευθυντή που είχε προηγουμένως συνεργαστεί με το Facebook και την Electronic Arts Inc.

Ο Μάικ Βερντού, ο οποίος βοήθησε στην ενίσχυση του περιεχομένου του Oculus στο Facebook, αναμένεται να αναλάβει τον ρόλο του αντιπροέδρου στον τομέα της ανάπτυξης παιχνιδιών και θα συνεργαστεί με τον Γκρεγκ Πίτερς, ο οποίος είναι διευθύνων σύμβουλος του Netflix.

Επί του παρόντος, δεν έχει γνωστοποιηθεί ούτε το είδος των βιντεοπαιχνιδιών που θα προσφέρει το Netflix στους συνδρομητές του ούτε και το σχετικό χρονοδιάγραμμα.

Πάντως, το Netflix έχει πειραματιστεί με διαδραστικό περιεχόμενο και κατά το παρελθόν, όπως ήταν τα «You vs. Wild» και «Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs. The Reverend», με κύριο στόχο το παιδικό κοινό.

Υπενθυμίζεται ότι και η Apple έχει λανσάρει ήδη μια αντίστοιχη υπηρεσία, τη λεγόμενη Apple Arcade.

Πηγή: sputniknews.gr