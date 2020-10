Χακάροντας την πανδημία: Νέο ντοκιμαντέρ από την Kaspersky

Αποκαλύπτει την αύξηση ψηφιακών επιθέσεων σε ιδρύματα υγειονομικής περίθαλψης εν μέσω του COVID-19.

Το Tomorrow Unlocked, το διαδικτυακό περιοδικό τεχνολογικής κουλτούρας που δημιούργησε η Kaspersky, κυκλοφορεί το νέο ντοκιμαντέρ (σε δύο μέρη) «hacker:HUNTER Ha(ck)ine» που εξετάζει πώς οι ψηφιακοί εγκληματίες και οι χάκερ υποκινούμενοι από κράτη επιτίθενται στο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης. Το πρώτο μέρος θα προβληθεί αποκλειστικά στο κανάλι του περιοδικού στο YouTube στις 25 Σεπτεμβρίου. Η τελευταία ταινία είναι η τρίτη της σειράς πραγματικών ψηφιακών εγκλημάτων hacker:HUNTER.

Για τους ψηφιακούς εγκληματίες, κάθε κρίση είναι μια ευκαιρία - ακόμη και μια παγκόσμια πανδημία. Τους τελευταίους μήνες, οι δημιουργοί του ντοκιμαντέρ μίλησαν με νοσοκομεία, διωκτικές αρχές, οργανισμούς υγείας και ερευνητικά κέντρα σε όλο τον κόσμο, για να δημιουργήσουν μια μοναδική εικόνα για το πώς το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης αντιμετώπισε απειλές υψηλής τεχνολογίας κατά τη διάρκεια της πανδημίας: συγκεκριμένα αυξημένες ψηφιακές επιθέσεις και κακόβουλο λογισμικό.

Το ντοκιμαντέρ αποκαλύπτει τη συγκλονιστική αύξηση των ψηφιακών παρεμβολών στην υγειονομική περίθαλψη κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας πανδημίας COVID-19. Μεταφέρει το κοινό στην πρώτη γραμμή των στοχευμένων επιθέσεων στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ο οποίος ανέφερε πενταπλάσια αύξηση των ψηφιακών παραβάσεων στα συστήματά του από τον Μάρτιο.

Ενώ οι χάκερ που χρηματοδοτούνται είναι εγκλωβισμένοι στη μάχη για βιο-δεδομένα, οι ψηφιακοί εγκληματίες και οι συμμορίες εκμεταλλεύονται το παγκόσμιο χάος. Αν και η υγειονομική περίθαλψη ήταν πάντα στόχος για διάφορους χάκερ, οι επιθέσεις έχουν αυξηθεί εν μέσω της πανδημίας, καθώς οι επιτιθέμενοι γνωρίζουν ότι τα νοσοκομεία μπορεί να είναι πιο πρόθυμα από το συνηθισμένο να πληρώσουν λύτρα. Για παράδειγμα, τον Μάρτιο, το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Brno της Τσεχικής Δημοκρατίας, υπεύθυνο για τη διαχείριση ενός μεγάλου μέρους των τεστ για COVID-19 της χώρας, εκβιάστηκε για λύτρα και αναγκάστηκε να κλείσει το δίκτυο πληροφορικής του σε μια κρίσιμη στιγμή ανάγκης.

Όμως, ενώ η παγκόσμια πανδημία έχει προκαλέσει αύξηση της εγκληματικής δραστηριότητας στον κυβερνοχώρο, αντιμετωπίστηκε επίσης με απίστευτα αντανακλαστικά από την κοινότητα της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο. Οι cyber-εθελοντές δημιούργησαν τη CV19 - μια ομάδα 3.000 ατόμων που εργάζεται ακούραστα για να παρέχει στα νοσοκομεία και τα ιδρύματα υγειονομικής περίθαλψης σε κάθε μέρος της αλυσίδας εφοδιασμού, δωρεάν υποστήριξη για την προστασία των συστημάτων τους. Με κάθε τομέα να κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του για να συμβάλλει στην αντιμετώπιση της παγκόσμιας κρίσης, αυτή είναι η κρίσιμη συμβολή της κοινότητας της κυβερνοασφάλειας για να βοηθήσει τους ήρωες της υγειονομικής περίθαλψης να κάνουν τη δουλειά τους.

Το έργο σκηνοθετήθηκε από τη Didi Mae Hand σε παραγωγή του Max Peltz. Η σειρά hacker: HUNTER δημιουργήθηκε από τον Hugo Berkeley, ο οποίος σκηνοθέτησε επίσης τα δύο πρώτα ντοκιμαντέρ - για την ομάδα Carbanak και την επίθεση ransomware WannaCry.

Το ντοκιμαντέρ αποτελείται από δύο επεισόδια των 20 λεπτών:

• ‘hacker:HUNTER Ha(ck)cine: Healthcare on the Edge’, το οποίο κάνει πρεμιέρα στις 25 Σεπτεμβρίου στις 5 μ.μ. CEST, απεικονίζει αυτούς τους εθελοντές και δείχνει πώς μια επίθεση σε νοσοκομείο κατά τη διάρκεια της πανδημίας μπορεί να οδηγήσει στο κλείσιμό του.

• ‘hacker:HUNTER Ha(ck)cine: Defending the Cure’, το οποίο κάνει πρεμιέρα στις 2 Οκτωβρίου στις 5 μ.μ. CEST, και διερευνά πώς ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και τα ερευνητικά κέντρα ξαφνικά δέχτηκαν επίθεση μόλις άρχισε η πανδημία COVID-19.

Δείτε όλα τα επεισόδια της σειράς στο www.tomorrowunlocked.com/guardians/hacker_hunter/.