Ένας στους τρεις millennials πιστεύει ότι είναι πολύ βαρετός για να πέσει θύμα ψηφιακού εγκλήματος

Στη μετά Covid-19 εποχή, ξοδεύουν σχεδόν δύο (1,8) επιπλέον ώρες στο διαδίκτυο καθημερινά σε σύγκριση με την αρχή του έτους - αυξάνοντας τον ημερήσιο μέσο όρο τους στις 7,1 ώρες.

Η διαδικτυακή ασφάλεια βρίσκεται στην κορυφή της λίστας ως ο πιο σημαντικός παράγοντας για τους millennials που θέλουν να βρουν τις «Digital Comfort Zones» στο σπίτι τους, παρά το γεγονός ότι πάνω από ένας στους τρεις (37%) πιστεύουν ότι είναι βαρετοί για να πέσουν θύματα ψηφιακού εγκλήματος, σύμφωνα με τα ευρήματα νέας έρευνας της Kaspersky.

Η τελευταία παγκόσμια έκθεση της Kaspersky, More Connected Than Ever Before: How We Build Our Digital Comfort Zones, διερευνά τον τρόπο με τον οποίο αλλάζουμε τις συνήθειές μας για να διασφαλίσουμε ότι είμαστε άνετοι με τον ρόλο της τεχνολογίας στη ζωή μας. Παρόλο που οι millennials σκοπεύουν να ενισχύσουν την ασφάλειά τους στο διαδίκτυο, οι ενέργειές τους λένε μια διαφορετική ιστορία.

Με πολλούς millennials να πιστεύουν ότι είναι πολύ βαρετοί για τους ψηφιακούς εγκληματίες, το 36% δηλώνει ότι θα έπρεπε ωστόσο να κάνει περισσότερα για να ενισχύσει την ψηφιακή του ασφάλεια, αλλά καταλήγει να είναι στον πάτο της λίστας με τις υποχρεώσεις του.

Καθώς το «νέο φυσιολογικό» ανάγκασε πολλούς να εργάζονται από το σπίτι, το σπίτι γίνεται τεχνολογικός κόμβος για τους millennials. Πλέον ξοδεύουν σχεδόν δύο (1,8) επιπλέον ώρες στο διαδίκτυο καθημερινά σε σύγκριση με την αρχή του έτους - αυξάνοντας τον ημερήσιο μέσο όρο τους στις 7,1 ώρες. Σχεδόν οι μισοί (49%) δηλώνουν ότι αυτός ο αυξημένος χρόνος στο διαδίκτυο τούς έκανε πιο ενήμερους για την ψηφιακή τους ασφάλεια. Οι millennials ξοδεύουν το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά σχεδόν τα δύο τρίτα (61%) δηλώνουν ότι η άνοδος των διαδικτυακών γνωριμιών από το σπίτι είναι μια ιδιαίτερη ανησυχία για την ψηφιακή τους ασφάλεια.

Για να αντιμετωπίσουν αυτές τις ανησυχίες, σχεδόν οι μισοί (52%) λένε ότι εκτελούν μόνο αξιόπιστες εφαρμογές στις συσκευές τους από επίσημα καταστήματα όπως το Apple Store και το Google Play, και το 49% εκτελεί τακτικές σαρώσεις κατά των ιών σε καθεμία από τις συσκευές του για να προστατευθεί. Ωστόσο, το 13% των millennials παραδέχεται ότι χρησιμοποιεί το Wi-Fi των γειτόνων του χωρίς οι δεύτεροι να το γνωρίζουν.

Για να βεβαιωθείτε ότι οι συσκευές και τα προσωπικά σας στοιχεία παραμένουν προστατευμένα στο Διαδίκτυο, η Kaspersky συμβουλεύει τους millennials:

● Δώστε προσοχή στην αυθεντικότητα του ιστότοπου. Μην επισκέπτεστε ιστότοπους έως ότου είστε βέβαιοι ότι είναι νόμιμοι και ξεκινούν με το «https». Δοκιμάστε να αναζητήσετε κριτικές για ιστότοπους που σας φαίνονται ύποπτοι.

● Διατηρήστε μια λίστα με τους διαδικτυακούς λογαριασμούς σας, ώστε να έχετε πλήρη κατανόηση των υπηρεσιών και των ιστότοπων που ενδέχεται να αποθηκεύουν τα προσωπικά σας στοιχεία.

● Αποκλείστε την εγκατάσταση προγραμμάτων από άγνωστες πηγές στις ρυθμίσεις του smartphone σας και εγκαταστήστε μόνο εφαρμογές από επίσημα καταστήματα εφαρμογών.

● Ξεκινήστε να χρησιμοποιείτε το "Έλεγχος απορρήτου" για να κάνετε τα προφίλ σας σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης πιο ιδιωτικά. Θα είναι πιο δύσκολο για τρίτους να βρουν πολύ προσωπικές σας πληροφορίες.

● Χρησιμοποιήστε το Kaspersky Security Cloud με τη δυνατότητα παρακολούθησης οικιακού δικτύου που μπορεί να στείλει ειδοποιήσεις και προειδοποιήσεις σε πραγματικό χρόνο σε όλες τις συσκευές του σπιτιού που διατρέχουν κίνδυνο και να εντοπίσει άμεσα εισβολείς Wi-Fi.