Τα δώρα της Vodafone για τις μέρες της πανδημίας συνεχίζονται

Η εταιρεία προσφέρει σε όλους τους πελάτες κινητής δωρεάν 20GB και 1000 λεπτά ομιλίας προς όλους

Με το μήνυμα #μαζί_ξεκινάμε πάλι, η Vodafone Ελλάδας συνεχίζει να στέκεται δίπλα στους πελάτες της και προσφέρει δωρεάν 20GB και 1000 λεπτά ομιλίας προς όλους, για να μοιραστούν τις στιγμές που περιμένουν, καλωσορίζοντας έτσι την επόμενη ημέρα της σταδιακής άρσης των μέτρων περιορισμού της κυκλοφορίας, με περισσότερη επικοινωνία. H δωρεάν προσφορά των 20GB και των 1000 λεπτών ομιλίας προς όλα τα εθνικά δίκτυα αφορά οικιακούς και εταιρικούς πελάτες Vodafone -συμβολαίου, καρτοπρογράμματος και καρτοκινητής- με διάρκεια 15 ημέρες από την ημερομηνία ενεργοποίησης.

H ενεργοποίηση ισχύει από τη Δευτέρα 4 Μαΐου 2020 έως και την Τετάρτη 20 Μαΐου 2020 και γίνεται μέσα από το My Vodafone app και το My CU app για τους πελάτες CU, αντίστοιχα. Αυτή η νέα προσφορά έρχεται να συμπληρώσει τις παροχές και τις δωρεάν υπηρεσίες επικοινωνίας και ψυχαγωγίας που προσέφερε στους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια ισχύος των μέτρων περιορισμού της κυκλοφορίας η Vodafone Ελλάδας, η οποία έμεινε μαζί με τους πελάτες της, υποστηρίζοντάς τους, με:

- Δωρεάν 400 λεπτά ομιλίας στο σταθερό ADSL, VDSL για κλήσεις προς κινητά και διεθνή σταθερά 47 χωρών,

- Δωρεάν απεριόριστη ομιλία από το σταθερό ADSL, VDSL για το Πάσχα,

- Δωρεάν 30GB σε όλους τους πελάτες κινητής που συνδυάζουν και σταθερή ADSL, VDSL

- Δωρεάν 10GB για 1 μήνα σε όλους τους πελάτες κινητής που κατέβασαν για πρώτη φορά το My Vodafone App ή το My CU App,

- Δωρεάν διάθεση του πακέτου Vodafone Smart Working για τους τρεις πρώτους μήνες σε όλους τους επαγγελματίες,

- Δωρεάν 10GB για 1 μήνα σε όλους τους πελάτες καρτοκινητής που έκαναν ανανέωση μέσω του My Vodafone App ή του My CU App,

- 50% έκπτωση για τρεις μήνες σε όλα τα πακέτα δεδομένων στους πελάτες συμβολαίου κινητής,

- 12GB για έναν χρόνο με κάθε αγορά smartphone,

- Πρόσβαση σε περισσότερες από 90 ταινίες δώρο για όλη την οικογένεια και δωρεάν αναβάθμιση σε family pack.