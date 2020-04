Η Vodafone προσφέρει στους καταναλωτές 10 GB

Για κάθε online ανανέωση ή ενεργοποίηση του My Vodafone App και του My CU App

Η Vodafone Ελλάδας διευκολύνει τους συνδρομητές της να έχουν πρόσβαση σε περισσότερη επικοινωνία και ψυχαγωγία και ανακοινώνει ότι προσφέρει 10GB δωρεάν για έναν μήνα σε όλους τους πελάτες κινητής που θα κατεβάσουν και θα ενεργοποιήσουν για πρώτη φορά το My Vodafone App ή το My CU App. Επιπλέον, η Vodafone προσφέρει δωρεάν 10GB για έναν μήνα σε όλους τους πελάτες καρτοκινητής Vodafone που θα προχωρήσουν σε ανανέωση του πακέτου τους μέσω του My Vodafone App.

Η δωρεάν προσφορά ισχύει και για πελάτες CU, οι οποίοι μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε 10 GB για έναν μήνα ή 16 GB για 1 εβδομάδα μέσα από το Shake, εφόσον έχουν πραγματοποιήσει μια ανανέωση από το CU App ή το vodafonecu.gr

Η Vodafone επενδύει στον ψηφιακό της μετασχηματισμό, με στόχο να προσφέρει ακόμη περισσότερες καινοτομίες στους πελάτες της, ενισχύοντας τα ψηφιακά της κανάλια. To οικοσύστημα των κινητών εφαρμογών της – το My Vodafone App, το My CU App, το CU Big Bang και όχι μόνο– γίνεται όλο και πιο δημοφιλές στους πελάτες της.

Επιπλέον, όλο και περισσότεροι πελάτες χρησιμοποιούν το Shake it!, μία καινοτόμο λειτουργία του My Vodafone App και του My CU App, που επιβραβεύει τους καταναλωτές, μέσα από μία απλή και διασκεδαστική εμπειρία και τους δίνει τη δυνατότητα να κερδίζουν δώρα επικοινωνίας, όπως δωρεάν data και χρόνο ομιλία, κουνώντας απλά τη συσκευή τους!