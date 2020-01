Ανερχόμενος ο κίνδυνος των λογισμικών παρακολούθησης, με αφορμή την πρεμιέρα του "You"

Αρκετά επιβεβαιωμένα κρούσματα και στην Ελλάδα.

Στις 26 Δεκεμβρίου έκανε πρεμιέρα η δεύτερη σεζόν της δημοφιλούς σειράς «You» στο Netflix. Η υπόθεση περιστρέφεται γύρω από τον βιβλιοπώλη Joe Goldberg, ο οποίος αναπτύσσει μια υπερβολική εμμονή με την πελάτισσά του Guinevere Beck, και παρακολουθεί τη ζωή της με κάθε δυνατό τρόπο. Αυτό που στην πραγματική ζωή θα ήταν ένας εφιάλτης, έκανε τις καρδιές αρκετών γυναικών να χτυπούν γρηγορότερα στην πρώτη σεζόν.

Ωστόσο, το stalking είναι ένα σοβαρό πρόβλημα που εξαπλώνεται όλο και περισσότερο ψηφιακά. Τα αποκαλούμενα προγράμματα stalkerware -λογισμικά κατασκοπείας που εγκαθίστανται κρυφά στο smartphone του θύματος- επιτρέπουν σε τρίτους να εισβάλουν στην ιδιωτική ζωή τους. Το stalkerware μπορεί επισήμως να αγοραστεί και η χρήση του αυξάνεται ραγδαία: σύμφωνα με τις αναλύσεις της Kaspersky, από τον Ιανουάριο έως τον Αύγουστο του 2019 υπήρξε μια αύξηση της τάξης του 12% στις απόπειρες εγκαταστάσεις stalkerware στην Ελλάδα σε σύγκριση με το 2018.

Τα παγκόσμια μεγέθη είναι εξαιρετικά ανησυχητικά. Από τον Ιανουάριο έως τον Αύγουστο του 2019, εντοπίστηκαν περισσότερες από 518.223 περιπτώσεις όπου οι τεχνολογίες προστασίας της Kaspersky κατέγραψαν την παρουσία stalkerware σε συσκευές χρηστών είτε ανίχνευσαν απόπειρες εγκατάστασής του - μια αύξηση της τάξης του 373% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο το 2018.

Εκτός από την Kaspersky, η Avira, η Electronic Frontier Foundation, η European Network for the Work with Perpetrators of Domestic Violence, η G DATA CyberDefense, η Malwarebytes, η National Network to End Domestic Violence, η NortonLifeLock, η Operation Safe Escape και η WEISSER RING – συμμετέχουν στην παγκόσμια πρωτοβουλία “Coalition Against Stalkerware” με στόχο να προστατέψουν τους χρήστες από λογισμικά παρακολούθησης. Αυτή η νέα, παγκοσμίως ενεργή ομάδα εργασίας θα επικεντρωθεί στους τομείς της υποστήριξης των θυμάτων και της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο για να παρέχει την καλύτερη δυνατή βοήθεια στους χρήστες που επηρεάζονται από το stalkerware.

Kaspersky: Πώς να προστατευτείτε από λογισμικά παρακολούθησης

• Αποκλείστε την εγκατάσταση προγραμμάτων από άγνωστες πηγές στη ρύθμιση του smartphone. Αυτό μπορεί να γίνει μέσω των ρυθμίσεων της συσκευής.

• Μην μοιράζεστε τον κωδικό πρόσβασης ή το συνθηματικό του smartphone σας με τρίτους, ακόμη και αν είναι έμπιστοι.

• Μην αποθηκεύετε άγνωστα αρχεία ή εφαρμογές στη συσκευή σας, καθώς θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την ιδιωτικότητά σας.

• Αλλάξτε αμέσως όλες τις ρυθμίσεις ασφαλείας σε όλες τις συσκευές μόλις ολοκληρωθεί μια σχέση. Οι πρώην σύντροφοι μπορεί να προσπαθήσουν να κλέψουν προσωπικές πληροφορίες για να σας χειραγωγήσουν.

• Ελέγξτε όλες τις εφαρμογές που χρησιμοποιούνται στη συσκευή για να διαπιστώσετε εάν έχουν εγκατασταθεί ύποπτα προγράμματα χωρίς την άδειά σας.

• Χρησιμοποιήστε μια αξιόπιστη λύση ασφαλείας, όπως το Kaspersky Internet Security for Android, η οποία ειδοποιεί αμέσως τους χρήστες κατά την προσπάθεια εγκατάστασης προγραμμάτων κατασκοπείας.

• Όσοι έχουν πέσει θύμα skalking ή αναζητούν βοήθεια στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τους σχετικούς οργανισμούς για επαγγελματική υποστήριξη.