WHAT’S UP Student: Ολοκληρωμένη εμπειρία επικοινωνίας και ψυχαγωγίας για τους φοιτητές

Προγράμματα για κινητό, σταθερό & Internet και δώρα επικοινωνίας για τους φοιτητές .

Ολοκληρωμένες λύσεις για το κινητό και το σταθερό, προσφέρει αποκλειστικά για τους φοιτητές το WHAT’S UP student της COSMOTE, απαντώντας στην ανάγκη των νέων για προσιτή επικοινωνία. Επιπλέον, οι φοιτητές μπορούν να επωφεληθούν από τις προτάσεις ψυχαγωγίας του WHAT’S UP Experiences. Οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν το πακέτο που τους ταιριάζει καλύτερα, ανάλογα με τις ανάγκες τους:

• WHAT’S UP Student Καρτοκινητό με 1,2GB, 1200’ και 1200 SMS προς όλους, με 8,5€

• WHAT’S UP Student Καρτοκινητό με 600ΜΒ & 1000’ προς όλους, με 7€

Ενεργοποιώντας ένα από τα διαθέσιμα πακέτα καρτοκινητής, οι χρήστες απολαμβάνουν επιπλέον τα παρακάτω πλούσια δώρα επικοινωνίας:

• Δωρεάν 600MB και 600 λεπτά ομιλίας προς WHAT’S UP, αυτόματα κάθε πρώτη του μήνα

• Δωρεάν 500ΜΒ με κάθε ανανέωση

• Δωρεάν 2GB κάθε μήνα για 3 μήνες, μέσω του «Bring A Friend»

• Δωρεάν 1,2GB για 1 μήνα ή 2GB για 1 εβδομάδα, κάνοντας «Reload It» με κάθε online ανανέωση

Ειδικά για τους πρωτοετείς φοιτητές, παρέχονται δωρεάν 600ΜΒ και 1000 λεπτά ομιλίας προς όλους, για τους 3 πρώτους μήνες, χωρίς να απαιτείται η ενεργοποίηση κάποιου πακέτου. Επιπλέον, το WHAT’S UP Student Καρτοσυμβόλαιο προσφέρει 3GB, 1500’ προς COSMOTE, 500’ και 100 SMS προς όλους, σε νέα χαμηλότερη τιμή 14,25€/μήνα (από 17,81€). Οι φοιτητές μπορούν να επωφεληθούν από επιπλέον 20% έκπτωση στον λογαριασμό τους, εάν συνδυάσουν το WHAT’S UP Student Καρτοσυμβόλαιο με σταθερή Double Play.

Για το φοιτητικό σπίτι, το WHAT’S UP Student προσφέρει το πρόγραμμα Double Play με ταχύτητες 50Mbps, με νέα χαμηλότερη τιμή στα 26,90€/μήνα, μέσω της ενεργοποίησης του e-λογαριασμού. Οι χρήστες του WHAT’S UP Student απολαμβάνουν γρήγορες ταχύτητες Internet στο κινητό τους μέσα από το μεγαλύτερο δίκτυο 4G στην Ελλάδα, με πληθυσμιακή κάλυψη πάνω από 98%.

Μοναδικά ταξίδια σε όλο τον κόσμο, προσκλήσεις για συναυλίες και κινηματογραφικές πρεμιέρες, μπορούν, μεταξύ άλλων, να βρουν και να διεκδικήσουν οι WHAT’S UP φοιτητές, μέσω του WHATS UP Application. Επίσης, μπορούν να ζήσουν καθημερινά μοναδικές εμπειρίες, αποκτώντας κωδικό από το DEALS for YOU, όπως: εκπτώσεις στα καταστήματα IKEA για το φοιτητικό σπίτι, εκπτώσεις για αγορές στα Funky Buddha, Intersport και Athlet’s Foot, αλλά και για τα VILLAGE CINEMAS, τους gaming χώρους της BATTLENET, κ.ά.