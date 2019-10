Οι γονείς καλούνται να αντιμετωπίσουν τεχνολογικές προκλήσεις όταν τα παιδιά εγκαταλείπουν την πατρική εστία

Για να φοιτήσουν

Σχεδόν ένας στους τρεις (31%) γονείς που είναι αρχάριοι στον τομέα της τεχνολογίας και έχουν παιδιά στο Πανεπιστήμιο παραδέχονται ότι «δίνουν μάχη» με καθημερινές τεχνολογικές προκλήσεις χωρίς την υποστήριξη των παιδιών τους. Σε μια εποχή όπου τα μέλη της οικογένειας συχνά ρωτούν «μήπως μπορείς να μου κάνεις επανεκκίνηση στο router», ή «μήπως μπορείς μου ρυθμίσεις απλά το email στο νέο μου smartphone», οι γονείς μπορεί να δυσκολευτούν με την καθημερινότητα όταν τα παιδιά τους εγκαταλείψουν την πατρική εστία.

Η έρευνα της Kaspersky έδειξε ότι σε πολλές περιπτώσεις οι νέοι παραμένουν ο οικογενειακός IT γκουρού, παρά την αποχώρησή τους από το σπίτι. Στην πραγματικότητα, πάνω από ένας στους τρεις (43%) γονείς που είναι αρχάριοι με την τεχνολογία και έχουν παιδιά στο Πανεπιστήμιο παραδέχονται ότι τα καλούν στο τηλέφωνο για απομακρυσμένη τεχνολογική υποστήριξη. Το 17% αυτών των γονέων δήλωσαν ότι τους λείπει περισσότερο η τεχνολογική υποστήριξη των παιδιών τους όταν λείπουν από το σπίτι περισσότερο από την παρέα τους.

Oι νέοι έχουν αποδεχθεί τον ρόλο τους ως το άτομο για συμβουλές, με το 59% των φοιτητών που γνωρίζουν από τεχνολογία να δηλώνουν ότι συχνά καλούνται να βοηθήσουν τα μέλη της οικογένειάς τους σε θέματα τεχνολογίας. Οι φοιτητές βρίσκονται επίσης σε συχνές διενέξεις για το πόσο υπεύθυνοι θα πρέπει να είναι βοηθώντας τους γονείς τους. Ενώ πολλοί μπορεί να μην θέλουν να αναλάβουν αυτόν το ρόλο, το 59% των φοιτητών έχουν τουλάχιστον μία ανησυχία σχετικά με την ικανότητα των γονιών τους να διεκπεραιώσουν τεχνικά θέματα ή να ρισκάρουν να πέσουν θύματα απάτης όταν οι ίδιοι δεν βρίσκονται κοντά τους. Το μέγεθος αυτό ανέρχεται στο 63% μεταξύ των νέων.

Η αλήθεια είναι, ότι αν το παιδί στο Πανεπιστήμιο δεν μπορεί να βοηθήσει, τότε είναι πολύ πιθανό κάποιοι γονείς να ρωτήσουν τα μικρότερα αδέλφια τους. Στην πραγματικότητα, το 65% των γονέων που παραδέχονται ότι δεν γνωρίζουν πολλά για την τεχνολογία και έχουν παιδιά στο Πανεπιστήμιο εξακολουθούν να βασίζονται στο να ζητούν από τα νεότερα μέλη της οικογένειας τεχνολογική υποστήριξη.

Εδώ μπορείτε να βρείτε την πλήρη έκθεση "Can you just", η οποία εξετάζει τις διαφορές μεταξύ των νεότερων και των μεγαλύτερων γενεών που χρησιμοποιούν την τεχνολογία. Η Kaspersky έχει επίσης δημιουργήσει μια σειρά από οδηγούς «Can you just», για να ενδυναμώσει την παλαιότερη γενιά και να την βοηθήσει να αντιμετωπίσει τα κενά της σε σχέση με την τεχνολογία, αλλά και τις κυβερνοεπιθέσεις.