Canva, Amazon, Snapchat εκτός λειτουργίας: Χάος στο ίντερνετ - Γιατί «έπεσε μαύρο» σε δημοφιλείς εφαρμογές

Αναστάτωση για εκατομμύρια χρήστες του διαδικτύου, λόγω ξαφνικής δυσλειτουργίας πολλών από τις πιο δημοφιλείς εφαρμογές, όπως το Canva και το Snapchat.

Ο Aravind Srinivas, διευθύνων σύμβουλος της Perplexity, δήλωσε ότι η ριζική αιτία της διακοπής της υπηρεσίας τους οφείλεται σε πρόβλημα με την AWS.

Η Amazon Web Services (AWS) είναι μια πλατφόρμα που προσφέρει υπολογιστική ισχύ, αποθήκευση δεδομένων, βάσεις δεδομένων, τεχνητή νοημοσύνη, ασφάλεια, ανάλυση δεδομένων και πολλές άλλες υπηρεσίες μέσα από το διαδίκτυο.

Δεν υπάρχει σαφές χρονοδιάγραμμα επαναφοράς των υπηρεσιών

Ταυτόχρονα, οι υπηρεσίες της Amazon όπως το Amazon.com, το Prime Video και το Alexa αντιμετώπισαν προβλήματα σύνδεσης.

Η AWS παραδέχθηκε ότι υπήρξαν αυξημένα ποσοστά σφαλμάτων και καθυστερήσεις (latency) σε αρκετές υπηρεσίες της, κυρίως στην περιοχή US-EAST-1.

Επειδή η AWS στηρίζει μεγάλο μέρος της υποδομής του διαδικτύου στο παρασκήνιο, όταν η ίδια υποστεί βλάβη, πολλαπλές εξαρτώμενες εφαρμογές και υπηρεσίες παύουν να λειτουργούν κανονικά.

Μέχρι στιγμής, η επαναφορά των υπηρεσιών είναι σε εξέλιξη, αλλά δεν έχει δοθεί σαφές χρονοδιάγραμμα.

Πηγή: ethnos.gr