Έρχεται νέο «ακατάλληλο για ανηλίκους» ChatGPT - Θα μιλά για ερωτικά θέματα και φαντασιώσεις

Μια πιο τολμηρή, «ενήλικη» εποχή ξημερώνει για την OpenAI. Ο Σαμ Άλτμαν, επικεφαλής του ChatGPT, ανακοίνωσε ότι τον Δεκέμβριο θα κυκλοφορήσει μια λιγότερο λογοκριμένη έκδοση του chatbot, αποκλειστικά για επαληθευμένους ενήλικες χρήστες.

Η νέα εκδοχή θα μπορεί να χειρίζεται ερωτικά θέματα και φαντασιώσεις, σε μια στροφή που φέρνει την εταιρεία στο όριο ανάμεσα στην καινοτομία και την πρόκληση.

«Θα αντιμετωπίζουμε τους ενήλικες ως ενήλικες», δήλωσε ο Άλτμαν, αφήνοντας να εννοηθεί πως το ChatGPT θα αποκτήσει περισσότερη ελευθερία έκφρασης, συμπεριλαμβανομένου και αισθησιακού περιεχομένου.

Αν και η OpenAI δεν έχει αποκαλύψει τι ακριβώς θα θεωρείται «επιτρεπτό», η αλλαγή σηματοδοτεί δραστική μεταστροφή πολιτικής.

Μέχρι σήμερα, το ChatGPT ήταν προγραμματισμένο να αποφεύγει οτιδήποτε «τολμηρό», προστατεύοντας τους χρήστες από ευαίσθητα θέματα. Όμως ο Άλτμαν παραδέχεται ότι αυτή η πολιτική «στέρησε τη μαγεία» από την εμπειρία.

«Τώρα που διαθέτουμε ασφαλέστερα εργαλεία, μπορούμε να χαλαρώσουμε τους περιορισμούς χωρίς να διακινδυνεύσουμε την ψυχική υγεία των χρηστών», δήλωσε, υπονοώντας πως το ChatGPT θα μπορεί να «παίζει με τα όρια», με ασφάλεια και συναίνεση.

Η πολιτική αυτή προετοιμαζόταν εδώ και μήνες. Από τον Φεβρουάριο, η OpenAI είχε αναθεωρήσει τη γλώσσα του κανονισμού της, αφήνοντας χώρο για «ευαίσθητο περιεχόμενο» σε συγκεκριμένα πλαίσια. Η φράση «μόνο ό,τι αφορά ανηλίκους απαγορεύεται αυστηρά» άνοιξε τότε την πόρτα για τη σημερινή εξέλιξη.

Η νέα έκδοση θα συνοδευτεί από αναβαθμισμένα φίλτρα ασφαλείας και γονικούς ελέγχους, που επιτρέπουν στους ενήλικες να έχουν πιο προσωπική, ρεαλιστική, ακόμα και συναισθηματικά φορτισμένη επικοινωνία με το chatbot.

Έρχεται ChatGPT με «προσωπικότητα»

Πέρα από την πιο τολμηρή θεματολογία, ο Άλτμαν ανακοίνωσε και μια νέα δυνατότητα προσωποποίησης: οι χρήστες θα μπορούν να επιλέγουν «χαρακτήρα» και ύφος για το ChatGPT τους.

«Αν θέλετε έναν ChatGPT με φλερτ, με χιούμορ, με ανθρώπινη συμπεριφορά ή ακόμα και με… emoji και ρομαντισμό, θα μπορείτε να το έχετε — αρκεί να το ζητήσετε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η νέα έκδοση, βασισμένη στο μοντέλο GPT-4o, υπόσχεται πιο ζωντανές συνομιλίες, εναλλαγές τόνου και εμπειρία συνομιλίας σχεδόν ανθρώπινη, μια προσέγγιση που φέρνει την OpenAI πιο κοντά στη φαντασίωση της «συναισθηματικής τεχνητής νοημοσύνης».

Η εξαγγελία προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις. Κάποιοι μίλησαν για «επανάσταση στην ψηφιακή οικειότητα», άλλοι για «επικίνδυνη θόλωση των ορίων» ανάμεσα σε άνθρωπο και μηχανή.

Οι επικριτές θυμίζουν ότι μόλις πριν από λίγους μήνες, ο Άλτμαν είχε δηλώσει πως «το ChatGPT δεν θα γίνει ποτέ σεξουαλικό bot», σε αντίθεση με το Grok της xAI του Έλον Μασκ, που ήδη προωθεί ερωτικές συνομιλίες.

Η χρονολογία της ανακοίνωσης δεν είναι τυχαία. Η OpenAI βρίσκεται υπό έρευνα της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Εμπορίου (FTC) για την προστασία των ανηλίκων και των ευάλωτων χρηστών. Παράλληλα, μια αγωγή στην Καλιφόρνια επανέφερε στο προσκήνιο τα ζητήματα ψυχικής υγείας και ηθικής ευθύνης των ΑΙ προϊόντων.

Ένα νέο κεφάλαιο για την OpenAI

Η εταιρεία ανακοίνωσε τη δημιουργία Συμβουλίου Ευημερίας και Τεχνητής Νοημοσύνης, με οκτώ ειδικούς που θα εποπτεύουν τη συναισθηματική ασφάλεια των χρηστών και θα ορίζουν όρια υγιούς αλληλεπίδρασης.

Όπως σημειώνουν τεχνολογικοί αναλυτές, η OpenAI επιχειρεί να συνδυάσει τον αισθησιασμό με την ασφάλεια, προσπαθώντας να επαναπροσδιορίσει τι σημαίνει “οικειότητα” στην εποχή των μηχανών.

Το ChatGPT, πιο εκφραστικό, αυθεντικό και πλέον αισθησιακό, φαίνεται έτοιμο να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στη σχέση ανθρώπου και τεχνητής νοημοσύνης — εκεί όπου η συνομιλία παύει να είναι εργαλείο και αρχίζει να μοιάζει με σύνδεση.

Πηγή: newmoney.gr